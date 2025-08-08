  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۱۷

لغو محدودیت ویرایش کد تعرفه ثبت سفارش پس از تخصیص ارز

سامانه جامع تجارت از لغو محدودیت ویرایش کد تعرفه ثبت سفارش (در سطح ۴ رقم) پس از دریافت تخصیص ارز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت صنعت معدن و تجارت؛ محدودیت اعمال شده بر روی ویرایش کد تعرفه‌های ثبت سفارش پس از دریافت تخصیص ارز برای ثبت سفارش‌های رویه بازرگانی که قبلاً از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ در سامانه جامع تجارت اعمال شده بود، لغو گردید.

لازم به توضیح است که محدودیت مذکور از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ مجدد بر روی *پرونده‌های ثبت سفارش رویه بازرگانی* اعمال خواهد شد.

از این رو از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ کاربران پس از دریافت تخصیص ارز (برای پرونده‌هایی که دارای حالت ثبت سفارش غیر از «نیاز تولید خود» و «مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید-دارای جواز تأسیس» هستند) صرفاً می‌توانند در صورتی تعرفه ثبت سفارش خود را ویرایش نمایند که ۴ رقم کد تعرفه جدید با ۴ رقم کد تعرفه قبل از ویرایش کاربر یکسان باشد.

کد خبر 6554266
سمیه رسولی

