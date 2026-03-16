به گزارش خبرگزاری مهر، لغو محدودیت ویرایش کد تعرفههای ثبت سفارش (در سطح ۴ رقم) پس از دریافت تخصیص ارز برای ثبت سفارش های رویه بازرگانی عملیاتی شد.
بر اساس اعلام وزارت صنعت معدن و تجارت؛ محدودیت اعمال شده بر روی ویرایش کد تعرفههای ثبت سفارش پس از دریافت تخصیص ارز، برای ثبت سفارشهای رویه بازرگانی در سامانه جامع تجارت با در نظر گرفتن شرط زیر لغو گردید.
این تسهیل صرفا برای آن دسته از ثبت سفارش هایی است که کد تعرفههای ویرایش شده در فهرست کالاهای ضروری اعلامی معاونتهای تخصصی وزارت صمت قرار داشته باشند.
محدودیت مذکور از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱مجدد بر روی *پروندههای ثبت سفارش رویه بازرگانی* اعمال خواهد شد.
لازم به ذکر است ثبت سفارش های رویه تولیدی مشمول محدودیت مذکور نبودهاند.
