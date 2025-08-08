اعزام ۱۳۰ زائر اولی به کربلای معلی از شهرستان رودبار

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۳۰ نفر از زائر اولیهای شهرستان رودبار، صبح جمعه با حمایت موکب حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و مشارکت خیرین مرکز نیکوکاری حضرت زینب (س) تهران عازم کربلای معلی شدند.
این گروه از زائران برای نخستین بار به زیارت بارگاه نورانی حضرت اباعبداللهالحسین (ع) مشرف میشوند و تمامی خدمات اعزام، اسکان و تغذیه آنان بهصورت رایگان توسط موکب حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) شهرستان رودبار و خیرین تأمین شده است.
«بیژن کبری» مسئول زائر اولیها و خادم موکب حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) شهرستان رودبار اظهار کرد: این اعزام با هدف ایجاد فرصت زیارت برای افراد فاقد سابقه حضور در کربلای معلی و با مشارکت مرکز نیکوکاری حضرت زینب (س) تهران انجام شده است.
وی با قدردانی از زحمات مدیر اجرایی موکب حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) افزود: زائران در طول این سفر معنوی، از خدمات کامل حملونقل، پذیرایی و اسکان بهرهمند خواهند شد و تمامی هزینههای آنان از سوی موکب و خیرین تأمین شده است.
کبری همچنین با اشاره به استقبال مردمی از این طرح، تصریح کرد: برنامهریزی برای این اعزام از ماهها پیش آغاز شده و با همکاری نهادهای مختلف در سطح شهرستان، به مرحله اجرا رسید.
اعزام زائر اولیها یکی از برنامههای فرهنگی و اجتماعی ستاد اربعین به شمار میرود که با هدف ترویج فرهنگ زیارت و تقویت پیوندهای دینی در بین اقشار مختلف مردم انجام میشود.
گفتنی است؛ استان گیلان هر ساله با مشارکت فعال مردم و مواکب مختلف، نقش مؤثری در خدمترسانی به زائران اربعین ایفا میکند.
نظر شما