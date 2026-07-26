۷۹ رمز ارز دیجیتال در استان بوشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزییات این خبر اظهار کرد: در اجرای طرح برخورد با رمز ارز های دیجیتال ماموران انتظامی استان با اقدامات پلیسی موفق به شناسایی تعداد سه مزرعه ماینر غیر مجاز شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: طی چند عملیات انتظامی در شهر بوشهر و دشتستان از محل های از قبل شناسایی شده بازرسی به عمل آمد که تعداد ۷۹ دستگاه ماینر و رمز ارز دیجیتال کشف و از مدار خارج شد.

وی بیان کرد: ارزش ماینرهای مکشوفه مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال توسط کارشناسان اعلام شد و در این راستا ۶ نفر متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.