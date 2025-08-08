خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: باز هم هفدهم مرداد از راه رسیده است؛ روزی که تقویم ایران را به یاد محمود صارمی مزین می‌کند و بهانه‌ای می‌شود برای پاسداشت خبرنگارانی که شب و روز نمی‌شناسند.

آنان، با قلم و دوربین، حقیقت را ثبت می‌کنند و پل ارتباطی میان مردم و مسئولان می‌سازند، خبرنگاران، چشم بیدار جامعه‌اند؛ کسانی که در گرما و سرما، در میان ازدحام وقایع یا سکوت خبر، همچنان روایتگر واقعیت‌ها هستند.

پل ارتباطی مردم و مسئولان

خبرنگاران، هم مطالبه‌گرند و هم روایتگر. گاه صدای اعتراض مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند و گاه عملکرد دستگاه‌ها را برای افکار عمومی شفاف می‌کنند.

اما این مسیر، خالی از دشواری نیست؛ از حقوق‌های ناچیز و نبود بیمه تا فشارهای اقتصادی و کمبود امکانات، به‌ویژه در رسانه‌های محلی، همگی چالش‌هایی هستند که این قشر را سال‌ها گرفتار کرده‌اند، با این حال، رسالت روشنگری هرگز از دوش آنان بر زمین گذاشته نشده است.

خبرنگار؛ افسر جهاد روایت

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک روز خبرنگار، این قشر را «افسر جهاد روایت» و «حافظه زنده ملت» توصیف کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین برومند رازیانی با اشاره به آیات سوره قلم، قلم خبرنگار را شمشیری در میدان آگاهی دانست و یادآور شد: خبرنگاران مقاومت، به‌ویژه شهدای رسانه‌ای غزه، در خط مقدم نبرد روایت قرار دارند.

وی، ترور خبرنگاران را جنایتی علیه انسانیت و تلاشی نافرجام برای خاموش‌کردن حقیقت خواند و از رسانه‌گران متعهد استان کردستان که در انعکاس فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی نقش‌آفرینی می‌کنند، قدردانی کرد.

پاسداشت قلم‌های بیدار

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان هم روز خبرنگار را روز پاسداشت قلم‌های روشنگر و اندیشه‌های بیدار دانست و گفت: این روز بهانه‌ای است برای قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه خبرنگاران کردستان که با شجاعت و تعهد، حقیقت را روایت می‌کنند.

علی اصغر دریایی یادآور شد: خبرنگاران استان، در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، حضوری فعال و مؤثر داشتند و با ثبت لحظات مقاومت، نقشی بی‌بدیل در تقویت انسجام ملی ایفا کردند.

نقش فرهنگی و توسعه‌ای خبرنگاران

وی اذعان کرد: خبرنگاران کردستان، نه تنها در عرصه خبر بلکه در پیشبرد توسعه فرهنگی و اجتماعی نیز تأثیرگذارند و قلم‌های آنان، واقعیت‌ها را بازتاب می‌دهد و مسیر تعالی فرهنگی را هموار می‌سازد.

وی اضافه کرد: آنان با آگاهی‌بخشی، تقویت آزادی بیان، حفظ و ترویج میراث فرهنگی و مشارکت در توسعه پایدار اجتماعی، زمینه را برای ارتقای سطح فرهنگی جامعه فراهم می‌کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان تصریح کرد: حضور فعال خبرنگاران در پوشش رویدادهای فرهنگی و هنری، نشان از عشق و تعهد آنان به این سرزمین دارد.

صدایی که خاموش نمی‌شود

با وجود مشکلات معیشتی، نبود امنیت شغلی و فشارهای حرفه‌ای، خبرنگاران هر روز در خط مقدم آگاهی‌بخشی حضور دارند.

آن‌ها نه تنها راوی وقایع، بلکه حافظان حافظه جمعی ملت‌اند؛ کسانی که حتی در سکوت رسانه‌ای، صدای حقیقت را به گوش جامعه می‌رسانند و رسالت آنان، فراتر از شغل است؛ عهدی است با مردم و با حقیقت.

روز خبرنگار، یادآور مسئولیتی است که با خون شهید صارمی و تلاش هزاران خبرنگار دیگر گره خورده است؛ مسئولیتی که بی‌مهری‌ها و مشکلات نمی‌تواند آن را خاموش کند.

خبرنگاران، همچون فانوس‌هایی در دل تاریکی، راه را روشن می‌کنند و با قلم و دوربین، برای فردایی آگاه‌تر می‌کوشند، امروز، روز قدردانی از این قشر فرهیخته است؛ قشری که با همه دشواری‌ها، همچنان ایستاده‌اند تا روایت حقیقت ادامه یابد.