به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه زیراچی، مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی، به مناسبت ۱۷ مرداد، سالروز شهادت خبرنگار شهید محمود صارمی و روز خبرنگار، پیامی صادر کرد.
در این پیام آمده است:
اصحاب شریف و پرتلاش رسانه، خبرنگاران گرامی و فعالان دلسوز عرصه اطلاعرسانی،
با سلام و احترام،
۱۷ مرداد، سالروز شهادت خبرنگار متعهد شهید محمود صارمی و روز پاسداشت جایگاه خبرنگار، فرصت ارزشمندی است برای تجلیل از تلاشهای صادقانه و روشنگرانه شما عزیزان که بیوقفه در مسیر آگاهیبخشی، شفافسازی، مطالبهگری مسئولانه و امیدآفرینی قدم برمیدارید.
در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان «سال سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شده است، نقش رسانهها بیش از پیش در جهت ایجاد فضای امن، شفاف و پویای اقتصادی برجسته شده است. شما خبرنگاران، با نگاهی دقیق و دلسوزانه، نهتنها روایتگر پیشرفتها و ظرفیتهای استان هستید، بلکه با نقد منصفانه و پیگیری هوشمندانه، مسیر سرمایهگذاری را برای تولیدکنندگان و کارآفرینان هموار میسازید.
خانه مطبوعات خراسان جنوبی با افتخار همراه و حامی صدای شماست و بر این باور است که رسانه صادق، مستقل و متعهد، سرمایهای گرانبها برای توسعه استان است.
در روزی که به نام شما مزین شده، برخود واجب میدانم از همه تلاشهای شبانهروزیتان در پوشش اخبار، پیگیری دغدغههای مردمی، و تبیین دستاوردها و چالشها قدردانی کنم و از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون برای شما و خانوادههای گرامیتان مسئلت نمایم.
فاطمه زیراچی
مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی
۱۴۰۴/۰۵/۱۷
