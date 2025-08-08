حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که در ساعاتی از بعدازظهر امروز تا اوایل شب، با رشد ابر در برخی نقاط، بویژه ارتفاعات شرقی و نواحی جنوبی استان، احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: همچنین تا روز دوشنبه هفته پیش رو، با تداوم وزش بادهای جنوبی، رطوبت و شرجی هوا در سطح استان از مقادیر بالایی برخوردار است.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر و وزش باد، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر بر ساعت و در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر بر ساعت پیش بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب، ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد بود.