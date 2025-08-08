هشدار صهیونیستها درباره خطر جدی و تله تاکتیکی برای نظامیان اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع صهیونیستی به شدت درباره طرح نتانیاهو برای اشغال غزه هشدار دادند.
رسانه صهیونیستی واللا به نقل از منابع نظامی اعلام کرد: کنترل و اشغال شهر غزه ممکن است به یک خطر جدی و تله تاکتیکی برای تعداد زیادی از نیروهای ارتش صهیونیستی تبدیل شود.
این رسانه نوشت: ارتش نسبت به فرسودگی و خستگی شدید نظامیان هشدار داده و اعلام کرده که وضعیت تانکها و تجهیزات سنگین نیز به دلیل طولانیشدن جنگ بهشدت بحرانی است.
گفتنی است که کابینه رژیم صهیونیستی با طرح بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم درباره اشغال شهر غزه موافقت کرد.
خبرگزاری رویترز به نقل از دفتر بنیامین نتانیاهو گزارش داد: اسراییل قصد دارد کنترل نظامی کامل نوار غزه را در دست گیرد.
دفتر نتانیاهو در بیانیهای مدعی شد: ارتش اسراییل آماده میشود تا کنترل شهر غزه را بهدست گیرد. تل آویو به دنبال حاکمیت غیرنظامی در غزه است که حماس و تشکیلات خودگردان در آن جایی ندارند.
شهر غزه، در شمال این نوار، بزرگترین شهر منطقه محسوب میشود.
باراک راوید خبرنگار آکسیوس، به نقل از یک مقام صهیونیست گفته است که این طرح شامل تخلیه جمعیت غیرنظامی از شهر غزه و آغاز یک تهاجم زمینی در آن منطقه است.
نتانیاهو روز گذشته (پنجشنبه) در گفتگو با شبکه فاکسنیوز، در پاسخ به این پرسش که آیا اسراییل قصد دارد بر تمام نوار ساحلی مسلط شود، مدعی شد: ما تصمیم داریم. ما نمیخواهیم آن را نگه داریم. ما میخواهیم یک محیط امنیتی برقرار کنیم. ما نمیخواهیم آن را اداره کنیم. ما نمیخواهیم بهعنوان یک نهاد در آنجا حضور داشته باشیم.
نظر شما