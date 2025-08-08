موافقت ۵۷ درصدی صهیونیستها با توقف جنگ و حمله گانتز به مدیریت جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع صهیونیستی به نتایج نظرسنجی به عمل آمده از صهیونیستها درباره غزه اشاره کردند.

نتایج نظرسنجی منتشرشده توسط رسانه صهیونیستی معاریو آشکار کرد: ۵۷ درصد از اسرائیلی‌ها معتقدند که باید با توافقی برای بازگرداندن اسرا در برابر توقف جنگ موافقت شود. در مقابل، ۳۰ درصد از پاسخ‌دهندگان از اشغال کامل غزه حمایت می‌کنند، حتی اگر این اقدام جان اسرا را به خطر بیندازد.

همچنین، ۳۰ درصد از اسرائیلی‌ها با طرح محاصره مناطق مختلف غزه توسط رئیس ستاد ارتش موافق هستند در حالی که ۳۲ درصد از طرح بنیامین نتانیاهو حمایت می‌کنند.

از سوی دیگر بنی گانتز، رئیس حزب «اردوگاه ملی» و عضو سابق کابینه جنگ رژیم صهیونیستی، در اظهاراتی تند نسبت به مدیریت جنگ غزه گفت: ناکامی‌های سیاسی در داخل اسرائیل، موجب تباه‌شدن دستاوردهای نظامی ارتش شده است. اسرائیل باید آمادگی خود را برای پایان دائمی جنگ در ازای بازگرداندن اسرای اسرائیلی در غزه اعلام کند.

از سوی دیگر موریا اسراف خبرنگار شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی تاکید کرد که ایال زامیر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در جلسه کابینه جنگی هشدار داده است: نمی‌توان برای یک میلیون نفری که قصد داریم از غزه بیرون کنیم، پاسخ انسانی فراهم کرد. اگر بر اجرای این مسیر اصرار دارید، باید هدف بازگرداندن اسرا را از فهرست اهداف جنگ حذف کنید.