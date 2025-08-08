به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا اسلامی‌تبار، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه کاشان که در مصلای بقیه‌الله‌الاعظم (عج) این شهر برگزار شد، با اشاره به آثار جنگ ۱۲ روزه اخیر، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین نتایج این جنگ، افزایش وحدت میان اقشار مختلف جامعه بود. دشمنان تصور می‌کردند این حملات منجر به گسست بین مردم و نظام می‌شود، اما برعکس، همبستگی مردم بیشتر شد.

وی وحدت را گوهری گران‌بها دانست و گفت: اگر وحدت وجود داشته باشد، پیروزی نیز حاصل می‌شود. حتی اگر گروهی بر باطل باشند اما متحد باشند، ممکن است پیروز شوند، در حالی که گروهی بر حق اگر دچار تفرقه باشند، شکست خواهند خورد.

حجت‌الاسلام اسلامی‌تبار با بیان اینکه دشمن از ابتدای انقلاب به دنبال ایجاد شکاف در جامعه بوده، تصریح کرد: دشمن تلاش دارد تا وحدت میان اقشار مختلف مردم، بین حوزه و دانشگاه، مردم و روحانیت و جریان‌های سیاسی را تضعیف کند. اما نمونه عالی این وحدت، ارتباط و همراهی میان مردم و مسئولان است که سرمایه‌ای بزرگ برای نظام اسلامی محسوب می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به نقش مسئولان در تقویت این اتحاد گفت: مردم زمانی حامی مسئولان خواهند بود که احساس کنند مسئولان نیز در جهت رفع مشکلات آن‌ها تلاش می‌کنند. خدمت‌رسانی مطلوب، زمینه‌ساز تقویت پیوند میان دولت و مردم است. تلاش بی‌وقفه مسئولان برای حل مسائل جامعه، هم عبادت است و هم وظیفه.

امام جمعه موقت کاشان همچنین بر اهمیت آگاهی مسئولان از دغدغه‌های مردم تأکید کرد و افزود: خبرنگاران پل ارتباطی مؤثر بین مردم و مسئولان هستند و می‌توانند مشکلات را به درستی منتقل کنند. یک خبرنگار حرفه‌ای با اطلاع‌رسانی دقیق، سریع و صحیح می‌تواند نقشی کلیدی در هم‌افزایی دولت و ملت ایفا کند.

وی با اشاره به نقش خبرنگاران در جریان جنگ غزه، خاطرنشان کرد: در حملات اخیر رژیم صهیونیستی به غزه، صدها خبرنگار جان خود را از دست دادند و حتی ساختمان صداوسیما هدف بمباران قرار گرفت، چرا که دشمن از حقیقت و انتشار اخبار واقعی بیم دارد.

اسلامی‌تبار افزود: خبرنگاران صدای مظلومیت مردم را به جهانیان می‌رسانند و باید در انجام وظایف خود مسئولانه و دقیق عمل کنند. همچنین مسئولان موظف‌اند از خبرنگاران حمایت کرده و مشکلات آنان را رفع نمایند.

در پایان، وی با بیان اینکه خبر با زندگی مردم عجین شده است، تأکید کرد: فلسفه رسالت اهل بیت (ع) نیز مبتنی بر آگاه‌سازی مردم بود. اگر حضرت زینب (س) نبود، حادثه کربلا در تاریخ فراموش می‌شد. این نشان می‌دهد که انتقال پیام و اطلاع‌رسانی نقشی سرنوشت‌ساز در حفظ حقیقت دارد.