۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰

نماز جمعه نماد وحدت، همدلی و آگاهی است

بهارستان- امام جمعه نسیم‌شهر نماز جمعه را نماد وحدت و آگاهی دانست و بر پیگیری مشکلات مردم و همکاری مسئولان برای خدمت‌رسانی بهتر تأکید کرد.

حجت‌الاسلام سید علی حسینی، در گفتگو با خبرنگار مهر، نماز جمعه را به عنوان «صف توحید، وحدت، همدلی و آگاهی» معرفی کرد و بر نقش محوری این فریضه عبادی در تقویت انسجام اجتماعی تأکید نمود.

وی درادامه اظهار داشت: نماز جمعه از دعوت به تقوا آغاز شده و تا بررسی و ارائه راهکار برای مشکلات شهرستان، کشور و حتی مسائل بین‌المللی ادامه می‌یابد.

امام جمعه نسیم‌شهر با تأکید بر پویایی و زنده بودن نماز جمعه، گفت: امام جمعه باید از مسائل و مشکلات مردم مطلع باشد و پیگیر مطالبات آنان تا حصول نتیجه باشد. وی افزود: اطلاع‌رسانی نتایج این پیگیری‌ها به مردم، نشانه ارتباط نزدیک و پویا میان نماز جمعه و جامعه است.

حسینی همچنین از مسئولان نسیم شهر خواست تا با همکاری و تلاش مضاعف، در خدمت‌رسانی به مردم کوشا باشند و افزود: مسئولان باید همیشه در دسترس مردم قرار داشته باشند و با بهره‌گیری از متخصصان متعهد، برای حل مسائل شهری و کشوری گام بردارند. وی تأکید کرد که این رویکرد علاوه بر تقویت روحیه خدمت‌گزاری، موجب افزایش اعتماد عمومی به نظام خواهد شد.

