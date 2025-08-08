به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عطاالله میرزاده امام جمعه موقت بندرعباس در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم، اظهار داشت: روزی که رژیم صهیونیستی به کشور ما حمله کرد، مردم بیش از پیش مجاهدت‌های این شهیدان را درک کردند. این عزیزان با ایستادگی در غربت، از مرزهای کشور دفاع کردند تا مردم ایران در خانه‌هایشان با آرامش زندگی کنند.

وی با اشاره به سالروز «روز مقاومت اسلامی»، افزود: مقام معظم رهبری همواره بر تقویت و گسترش جبهه مقاومت تأکید داشته‌اند و امروز، این محور علاوه بر ایران، حزب‌الله لبنان و حماس، شامل گروه‌هایی مانند انصارالله یمن و حشدالشعبی عراق نیز شده است و بی‌تردید این جبهه در آینده گسترده‌تر خواهد شد.

میرزاده با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و سکوت نهادهای بین‌المللی در قبال آن، گفت: طبق گزارش‌های معتبر، در حملات اخیر صهیونیست‌ها به غزه، بیش از ۵۰۰ مدرسه و شمار قابل‌توجهی از بیمارستان‌ها تخریب شده‌اند. حتی اگر این کودکان یهودی یا بی‌دین هم بودند، وجدان انسانی ایجاب می‌کند که نسبت به رنج و آلام آن‌ها بی‌تفاوت نباشیم.

وی از کشورهای اسلامی خواست تا در برابر این جنایات سکوت نکنند و با حمایت‌های معنوی و مادی از مردم مظلوم غزه، به مسئولیت خود عمل کنند.

امام جمعه موقت بندرعباس همچنین با اشاره به اظهارات یکی از وزرای خارجه پیشین آمریکا، تصریح کرد: پس از عملیات طوفان‌الاقصی، رژیم صهیونیستی در آستانه فروپاشی قرار داشت، اما حامیان غربی‌اش مانع این فروپاشی شدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از ستاد اربعین استان هرمزگان و عوامل دخیل در مدیریت بحران‌های اخیر بندرعباس، خاطرنشان کرد: خدمات‌رسانی این نهادها در شرایط سخت، شایسته تقدیر است و باید از زحمات آنان قدردانی شود.

میرزاده همچنین با تبریک روز خبرنگار، نقش رسانه‌ها را در آرام‌سازی فضای جامعه مهم دانست و گفت: خبر صحیح، موجب آرامش ذهن مردم و خبر نادرست موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود. باید از خبرنگاران متعهد و صادق قدردانی کرد، اما هم‌زمان لازم است آنان را به رعایت تقوای الهی در انعکاس اخبار دعوت کنیم تا اخبار، فارغ از انگیزه‌های شخصی، سیاسی یا مادی منتشر شود.

وی تأکید کرد: تریبون نماز جمعه، جایگاه «تشکر و تذکر»، نه مکانی برای تسویه‌حساب‌های شخصی یا تخریب دیگران است‌.