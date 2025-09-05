به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلو زاده در خطبه‌های نماز جمعه اهرم با تبریک میلاد خاتم انبیا اظهار کرد: مهمترین و حیاتی ترین راهبرد برای عزت بشر به ویژه امت اسلام اعتصام بحبل الله است. همگی به وسیله حبل و ریسمان خدا خویشتن را حفظ کنید و متفرق نشوید.

وی اضافه کرد: یکی از اصول وحدت در بین امت اسلام همین ثقل اکبر قرآن و دیگری ثقل اصغر اهل بیت ومحبت اهل بیت است. وحدت حول محور قرآن و اهل بیت می‌تواند تمام مشکلات و مصیبت‌های امت اسلام را از بین ببرد. هر چه مصیبت داریم بخاطر دوری از عمل به قرآن و اهل بیت است.

پهلوزاده خاطرنشان کرد: اگر امروز مردم مظلوم فلسطین زیر ضربات صهیونیسم قتل عام می‌شود بخاطر تفرقه و تشتت حاکمان و کسانی است که زمام امت اسلام به دست دارند. هر به اصطلاح مسلمانی در بین امت اسلام و جمع مسلمین اختلاف ایجاد کند نفرت امت اسلام از این منافقین کمتر از نفرت از دشمنان امت اسلام نیست.

امام جمعه اهرم بیان کرد: آنچه برای بعد از جنگ ۱۲ روزه لازم وضروری تر از گذشته احساس می‌شود تقویت همبستگی و وحدت در داخل ایران اسلامی است.

وی اضافه کرد: اختلاف سلیقه نباید دلیل اختلاف در اصول شود. همه اطراف و همه گروه‌ها لازم است حول محور ولایت و با وحدت و همدلی نسبت به مقابله با دشمن باید ید واحده باشیم و الا در کمترین زمان بیشترین و مهلک ترین ضربات بر ما وارد می‌کنند.

پهلو زاده افزود: انتقاد و مطالبه نباید اصول و محور وحدت را خدشه دار کند و در این مورد اهل آن باید مواظبت کنند که به این وحدت ضربه وارد نکنند و نتیجه‌ای که حاصل نشود.

وی اضافه کرد: نکته‌ای که ضمن هفته وحدت لازم است عرض کنیم ایجاد شبکه و ارتباط قوی بین هیأت‌ها و مواکب برای خدمت رسانی به مردم است و غیر از خدمت رسانی هرچه که شما را از خدمت رسانی دلسرد کند نقشه شیطان است.

مشکل مسکن رفع شود

امام جمعه اهرم افزود: با توجه به اینکه دانشگاه پیام نور اهرم در طرح آمایش مراکز و دانشگاه‌ها از دفترچه انتخاب رشته کنکور حذف شده بود، با پیگیری رئیس دانشگاه، فرماندار و نماینده مردم در مجلس این موضوع برطرف شد و مشکل انتخاب رشته در این دانشگاه برطرف شده لذا از همه این عزیزان صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی اضافه کرد: مدیر کل شهرسازی استان نسبت به اتمام موضوع واگذاری چند قطعه زمین به متقاضیان مسکن در اسرع وقت این مصیبت رو از سر این متقاضیان کم کند. چندماه منتظر تحویل گرفتن زمین اصلاً قابل قبول نیست.

وی گفت: خانه سازی خودش هزار مصیبت دارد. مشکل متقاضیانی که بخش اعظم آن حل شده اما تا این تتمه افراد هم زمین به متراژ مورد نظرشان دریافت نکرده اند مثل اینکه کار به سرانجام نرسیده. ان شاء الله در هفته پیش رو باید مشکل حل شود در غیر این صورت آقایان مدیرکل باید حضوری پاسخگوی متقاضیان باشند.

پهلوزاده، ادامه داد: نباید کار به خطبه‌های نماز جمعه کشیده شود که حل کردن مشکل مردم منت گذاری باشد و این با تکریم ارباب رجوع منافات دارد وقابل قبول نیست.

وی ادامه داد: سالروز شهادت شهید رئیسعلی دلواری را گرامی می‌داریم. برکت خون سرداران جنوب با پیروی از فتوای جهاد توسط علما در مقابل استعمار پیر بریتانیا تا امروز نام تنگستان و استان بوشهر با مقاومت و جهاد عجین شده و این مدال افتخار باید با تربیت نسلی مومن و مقاوم و دشمن شناس این پرچم افتخار همچنان برافراشته بدایریم.