به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز رسانه قوه قضائیه، در پیامی به مناسبت روز خبرنگار اعلام کرد: خبرنگاران و اصحاب رسانه، وجدانهای بیدار جامعه و راویان دغدغههای مردماند؛ آنها مؤذنین صلاح و درستی هستند و با دغدغهمندی و رفتار مسئولانه اجازه نمیدهند منافع مردم و کشور به مخاطره افتد.
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره کلیه شهدای رسانه و قلم بویژه شهدایی از اصحاب رسانه که در جنگ تحمیلی اخیر به فیض شهادت نائل آمدند، روز ۱۷ مرداد را به کلیه خبرنگاران و اصحاب رسانه تبریک و تهنیت میگوئیم و از خداوند متعال، توفیقات روزافزون آنها را در زندگی حرفهای و شخصیشان مسئلت داریم.
مرکز رسانه قوه قضائیه از همه شما خبرنگاران گرانقدر در کلیه رسانههای گروهی و رسمی و همچنین انسانرسانهها درخواست دارد که دست یاری، همکاری و همدلی عدلیه را بفشارید و جایگاه مشاورت رسانهای دستگاه قضا را پذیرا باشید و به ما در ایفای هر چه بهتر و جامعتر مسئولیتهای خطیرمان بویژه در حوزه آگاهیبخشی حقوقی و قضائی و صیانت از حقوق عامه در جمیع شئون یاری رسانید.
در دوره جدید مدیریت مرکز رسانه قوه قضائیه با استفاده از تجربیات موفق گذشته و بر اساس تکالیف معین از سوی ریاست دستگاه قضا، انشاالله تحولاتی رو به جلو در نوع تعامل با خبرنگاران و اصحاب رسانه ایجاد خواهد شد.
