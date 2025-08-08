۱۳ کشته و ۲۳ زخمی در تصادف رانندگی در سودان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، طبق بیانیه روز جمعه دفتر مطبوعاتی پلیس سودان، در یک تصادف رانندگی در شرق سودان، حداقل ۱۳ نفر کشته و ۲۳ نفر دیگر زخمی شدند.

این تصادف زمانی رخ داد که یک اتوبوس مسافربری متعلق به یک شرکت حمل و نقل در مسیر بندر سودان به کسلا با یک کامیون باری برخورد کرد.

در این بیانیه آمده است که سرعت بیش از حد، سبقت غیرمجاز و سهل انگاری راننده به عنوان علت تصادف ذکر شده است.

تصادفات رانندگی در سودان معمولاً به رانندگی با بی احتیاطی، زیرساخت‌های جاده‌ای ضعیف و وضعیت قدیمی بسیاری از وسایل نقلیه نسبت داده می‌شود.

این وضعیت با درگیری مسلحانه مداوم بین نیروهای مسلح سودان (SAF) و نیروهای پشتیبانی سریع شبه نظامی (RSF) که جاده‌های اصلی متصل به ایالت‌های مختلف را مختل کرده‌اند، تشدید شده است.

علاوه بر این، بارندگی شدید سال گذشته خسارات قابل توجهی به مسیرهای کلیدی وارد کرد و رانندگان را مجبور به استفاده از جاده‌های جایگزین کرد.