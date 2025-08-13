تاکید بر انسجام و هماهنگی اصحاب رسانه در حل مشکلات سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی محامی در دیدار با جمعی از اصحاب خبر و رسانه گفت: اصحاب خبر و رسانه در اجرایی شدن محورهای بیانیه اخیر رهبری، نقش کلیدی دارند. خبرنگاران باید نسبت به آسیبهای اجتماعی هوشیار بوده و ذهن مردم را در این زمینه فعال کنند و همچنین عامل آگاه سازی و هشداری برای مسئولان باشند. در شرایط حساس کنونی، وظیفه خبرنگاران از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا آنها در نقطه عطف تاریخ انقلاب قرار دارند؛ به طوری که نقش خبرنگاران در جنگ اخیر ایران و رژیم صهیونیستی، ستودنی و مشهود بود.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان بیان کرد: استان سیستان و بلوچستان، رنگینکمانی از اقوام و مذاهب است که یک فرصت ارزشمند محسوب میشود. رسانهها باید با هم باشند و یک شبکه واحد تشکیل دهند تا در مواقع خاص، موج خبری و رسانهای ایجاد کنند. توصیه به رسانهها این است که یکدیگر را تنها نگذارند و با وحدت، به پیشرفت استان کمک کنند.
تلاش برای حل مشکلات استان سیستان و بلوچستان با مشارکت علمای اهل سنت و مسئولان
امام جمعه زاهدان گفت: همواره با علمای اهل سنت و مسئولان استان، جلساتی برگزار میشود که بعضاً به درخواست برخی از علما، این جلسات رسانهای نمیشود. در این نشستها بر لزوم حفظ وحدت، همکاری و هماهنگی برای حل مشکلات استان تاکید میشود.
وی افزود: یکی از مشکلات اصلی استان، کم آبی است که این مشکل به دلیل چند صدایی مسئولان استان است، به عنوان مثال در منطقه بلوچستان، نزولات آسمانی به مقدار کافی بوده، اما بخش زیادی از این نزولات مدیریت نشده و به سمت دریا یا کشور پاکستان هدایت شده است. همچنین در بخش رسیدن آب دریای عمان به شمال استان، این مشکل وجود دارد که میطلبد مسئولان استان در جذب سرمایهها، مدیریت منابع و برنامه ریزی، با یکدیگر متحد و یکصدا باشند.
امام جمعه زاهدان در واکنش به انتقادات اصحاب رسانه، به چالشهای موجود در حوزه مدیریت شهری، آموزش و پرورش و ارتباط با دانشگاهها گفت: بارها مشکلات مدیریت شهری را به شهرداران زاهدان گوشزد کردم و از آنها خواسته ام که مردم را اقناع کنند.
در حوزه آموزش و پرورش، آیتالله محامی بر لزوم سرمایهگذاری در این حوزه تاکید کرد و بیان داشت: جلسات متعددی با مسئولان برگزار شده است، اما همکاری لازم از سوی مسئولان آموزش و پرورش شکل نگرفته است.
