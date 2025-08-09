به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله مصطفی محامی در دیدار سرپرست دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان اظهار داشت: یکی از مسائل مهم در آموزش عالی، بحث کیفیت آموزش است و بسیاری از فارغ‌التحصیلان اگرچه مدرک تحصیلی دارند، اما کارایی و کارآمدی لازم در جامعه را ندارند و صرف افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان یا گسترش شعب دانشگاه‌ها بدون توجه به کیفیت، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

️امام جمعه زاهدان با اشاره به رقابت‌های گذشته در تأسیس دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد و گسترش بی‌رویه شعب آن‌ها گفت: در برخی موارد، گروه‌های آموزشی حتی هیئت علمی تخصصی ندارند و این امر موجب کاهش کیفیت علمی می‌شود.

️وی افزود: به وزیر علوم حال حاضر هم پیشنهاد کرده‌ام به جای تأسیس شعب متعدد در شهرهای کوچک، مراکز آموزشی در مراکز استان‌ها به امکانات بیشتر از جمله خوابگاه مجهز شود تا اساتید و دانشجویان در محیطی علمی‌تر و با کیفیت بالاتر فعالیت کنند.

️نماینده ولی‌فقیه در استان با تأکید بر اینکه آمار بالای دانشجویان بدون کیفیت آموزشی ارزشی ندارد، تصریح کرد: مهم آن است که دانشجو رشد علمی، اخلاقی و معنوی داشته و کارآمدی و خاصیت برای جامعه پیدا کند و در این راستا، همکاری دانشگاه‌ها با مراکز فنی و حرفه‌ای می‌تواند مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار را فراهم کند.

️وی با اشاره به ظرفیت‌های رو به رشد استان در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، معدن، پتروشیمی، راه‌آهن و سایر پروژه‌های بزرگ، افزود: در بازدید از این طرح‌ها بارها دیده شده که به دلیل کمبود نیروی متخصص بومی، عمدتاً کارگران ساده به کار گرفته می‌شوند یا نیرو از خارج استان جذب می‌شود و بهترین سرمایه‌گذاری برای آینده استان، تربیت نیروی متخصص بومی متناسب با نیازهای واقعی بازار کار است.

️آیت‌الله محامی ادامه داد: لازم است دانشگاه‌ها با رصد آینده توسعه استان و بررسی حوزه‌هایی مانند تجارت، کشاورزی، صنایع و سایر بخش‌ها، رشته‌های تحصیلی متناسب را راه‌اندازی کنند تا در سال‌های آینده نیازهای استان را پاسخ دهند و این امر باید همراه با ارتقای کیفیت آموزش باشد.

️وی خاطرنشان کرد: تربیت نیروی متخصص زمانی برای کشور مفید خواهد بود که آن نیرو تعهد ملی و دینی داشته باشد و تجربه نشان داده است که حتی افراد دارای بالاترین مدارج علمی، در صورت نبود انگیزه خدمت به کشور، می‌توانند آسیب‌زا باشند بنابراین، روح حاکم بر آموزش و پژوهش باید جنبه‌های تربیتی و انگیزشی باشد.