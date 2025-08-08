تورم و گرانی کنونی شایسته ملت پای کار ایران نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین احمد مطهری اصل در خطبههای نماز جمعه این هفته تبریز اظهار کرد: مشارکت مردم در دوران جنگ ۱۲ روزه بیشتر بود و از این پس نیز باید با محوریت مساجد، اقدامات اجتماعی مانند رسیدگی به نیازمندان، کمک به اجارهنشینها و مبارزه با آسیبهای اجتماعی همچون طلاق و اعتیاد انجام شود، چرا که مساجد میتوانند مشکلات جامعه را حل کنند.
وی افزود: برخی میخواهند این پیروزی بزرگ را زیر سوال ببرند و حقیقت را وارونه جلوه دهند، اما سانسورها اگر برداشته شود، خود دشمنان خواهند گفت که ایران در آن پایگاهها چه بر سر آنها آورد. بعد از جنگ جهانی دوم، هیچکس جرأت نکرد حتی یک گلوله به سمت پایگاههای آمریکا شلیک کند، اما ایران در دو مرحله و در مقابل چشم جهانیان، به دو پایگاه آمریکا حمله کرد، اما مگر پیروزی فقط به گرفتن خاک دشمن است؟ پیروزی واقعی، ذلت دشمن، حفظ دین و پیشرفت ملت است.
وی ادامه داد: باید هر روز به یکدیگر یادآوری کنیم که اسراف نکنیم. با کاهش بارندگی و کمبود آب در سدها، برق مساجد، حسینیهها، ادارات و اماکن دولتی باید بهینه مصرف شود و مسئولان نظارت کافی داشته باشند. همچنین رعایت صحیح برق، آب و برق در تابستان و گاز در زمستان در مساجد و حسینیهها و اماکن دولتی و ادارات مهم است.
مطهریاصل همچنین با بیان اینکه فشار شدید به غزه، محاصره مردم، کشتار زنان و کودکان، و تلاش برای خلع سلاح حزبالله، مقدمه رسیدن به ایران است، متذکر شد: حزبالله اولین گروهی بود که صهیونیستها را به ذلت کشاند و دشمنان در جنگ ۱۲ روزه فهمیدند که این مسیر به شکست ختم میشود.
وی تاکید کرد: تمام نقشهها برای نابودی حزبالله و سپس جمهوری اسلامی است، اما به رهبری رهبر معظم انقلاب، ترسی در دل دشمنان انداخته شد که چنین اتفاقی هرگز نخواهد افتاد.
وی گفت: دشمن میخواهد ما از دین دست بکشیم و از مظلومان، همچون مردم غزه، حمایت نکنیم. پیروزی واقعی از آن مردم ایران و شکست از آن آمریکا و اسرائیل است، اما برخی شبهه ایجاد میکنند.
امام جمعه تبریز با اشاره به روز خبرنگار، گفت: وحدت و انسجام ملی و همدلی که بدست آمده است نعمت بزرگی است و باید هرجور شده آن را حفظ کنیم، برخیها دعواهای کهنه را میخواهند به جامعه بازنگردانند مسائلی که موجب اختلاف مردم است مگر شما برای مردم مطالبه نمیکنید؟ حرفها و شایعات باعث از بین رفتن وفاق میشود.
