به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل روز یکشنبه در آئین واگذاری اسناد مالکیت ۳۵ هزار هکتار از اراضی صوفیان، با بیان اینکه رشد و آبادانی استان آذربایجانشرقی پس از انقلاب اسلامی بیسابقه بوده است، اظهار کرد: انواع خدمات زیربنایی که دولتها در این سالها ارائه دادهاند، همگی مرهون برکت نظام جمهوری اسلامی و دستاوردهای انقلاب است. این پیشرفتها حاصل نظام اسلامی، رهبریهای حکیمانه مقام معظم رهبری و فداکاری ملت ایران است.
وی با اشاره به خدمات دولتهای مختلف پس از انقلاب تصریح کرد: هر دولتی در دوره خود، گامهایی در مسیر پیشرفت ایران اسلامی برداشته و خدماتی ارائه کرده است که باید قدردان آنها بود.
حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل با اشاره به جنگ ۱۲ روزه ایران با رژیم صهیونیستی گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، ایثار و جانفشانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و پایمردی شهدای والامقام، بار دیگر عزت، اقتدار و جایگاه رفیع ایران اسلامی را در برابر دشمنان تثبیت کرد.
نظر شما