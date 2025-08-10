  1. استانها
هر دولتی در دوره خود گام‌هایی در مسیر پیشرفت ایران برداشته است

تبریز-نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: هر دولتی در دوره خود، گام‌هایی در مسیر پیشرفت ایران اسلامی برداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل روز یکشنبه در آئین واگذاری اسناد مالکیت ۳۵ هزار هکتار از اراضی صوفیان، با بیان این‌که رشد و آبادانی استان آذربایجان‌شرقی پس از انقلاب اسلامی بی‌سابقه بوده است، اظهار کرد: انواع خدمات زیربنایی که دولت‌ها در این سال‌ها ارائه داده‌اند، همگی مرهون برکت نظام جمهوری اسلامی و دستاوردهای انقلاب است. این پیشرفت‌ها حاصل نظام اسلامی، رهبری‌های حکیمانه مقام معظم رهبری و فداکاری ملت ایران است.

وی با اشاره به خدمات دولت‌های مختلف پس از انقلاب تصریح کرد: هر دولتی در دوره خود، گام‌هایی در مسیر پیشرفت ایران اسلامی برداشته و خدماتی ارائه کرده است که باید قدردان آن‌ها بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با اشاره به جنگ ۱۲ روزه ایران با رژیم صهیونیستی گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، ایثار و جانفشانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و پایمردی شهدای والامقام، بار دیگر عزت، اقتدار و جایگاه رفیع ایران اسلامی را در برابر دشمنان تثبیت کرد.

