به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به اهمیت زیارت اربعین، اظهار کرد: مسأله اربعین به‌صورت خاص در معارف اسلامی مورد توجه قرار گرفته و این جایگاه ویژه، تنها به امام حسین (ع) اختصاص دارد.

وی افزود: در منابع دینی، نگه‌داشتن و بزرگداشت روز اربعین نه برای پیامبر اکرم (ص) و نه برای سایر امامان معصوم (ع) مطرح نشده، بلکه این موضوع تنها درباره امام حسین (ع) تأکید شده است.

امام جمعه ارومیه با اشاره به روایت معروف از امام حسن عسگری (ع)، تصریح کرد: زیارت اربعین یکی از نشانه‌های مؤمن شمرده شده و بر انجام آن به‌عنوان یک وظیفه دینی تأکید شده است.

حجت‌الاسلام قریشی خاطرنشان کرد: این ویژگی خاص، بیانگر جایگاه ممتاز و اثرگذار نهضت عاشورا در احیای دین و فرهنگ اسلامی است و باید مورد توجه و تعظیم هرچه بیشتر قرار گیرد.

وی ادامه داد: سید قریشی خطاب به رئیس‌جمهور تأکید کرد: استان آذربایجان‌غربی به‌دلیل مسائل امنیتی از مسیر پیشرفت فاصله گرفته و نیازمند توجه ویژه و حمایت‌های مستمر است.

وی با اشاره به نقش برجسته مردم این استان در دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی، یادآور شد: حرکت‌های فراوانی برای حمایت از نظام و کشور در این منطقه صورت گرفته است.

امام جمعه ارومیه به جنگ ۱۲ روزه نیز اشاره کرد و آن را معجزه‌ای دانست که نیروهای امنیتی در آن با زحمات فراوان موفق به خنثی‌سازی تهدیدها شدند.

وی افزود: طی ماه‌های گذشته، رژیم صهیونیستی و هم‌پیمانان آن به کشور نفوذ کرده بودند، اما با هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری و تلاش‌های نیروهای امنیتی و سپاه، نقشه‌های آنان نقش برآب شد.

امام جمعه ارومیه تصریح کرد: کشورهای معاند نیز از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کردند، اما انسجام و اتحاد ملت ایران مانع از تحقق اهداف شوم آن‌ها شد.

وی تأکید کرد: زحمات نیروهای امنیتی در شناسایی و خنثی‌سازی نفوذی‌ها نباید نادیده گرفته شود و باید قدردان تلاش‌های آنان بود.

حجت الاسلام قریشی همچنین با گرامیداشت روز خبرنگار و یاد شهید صارمی، خبرنگاران را نماد مجاهدت و اطلاع‌رسانی صادقانه دانست که در طول جنگ تحمیلی نیز جان خود را برای رسالت‌شان فدا کردند.

وی خاطرنشان کرد: خبرنگاران همیشه در خط مقدم حق هستند و نقش مهمی در مدیریت افکار عمومی و آرامش جامعه دارند.

وی به نقل از مقام معظم رهبری گفت: خبرنگاران می‌توانند عزت و افتخار ملی را حفظ و ارتقای دهند.

حجت الاسلام قریشی تأکید کرد: وظیفه خبرنگاران بسیار ارزشمند است و آن‌ها می‌توانند با عملکرد صحیح، جایگاه و ارزش کشور را ارتقا دهند.

وی همچنین بر لزوم توجه ویژه مدیریت شهری به اولویت‌بندی پروژه‌ها تأکید کرد و خواستار حل مشکلات ترافیکی و نظارت دقیق بر قیمت‌گذاری‌ها شد.