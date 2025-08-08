تصادف دو خودرو در محور چرمشهر-گرمسار، ٩ مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، اورژانس استان تهران اعلام کرد: ساعت ۱۲:۰۵ ظهر جمعه ۱۷ مرداد ۱۴۰۴، برخورد دو خودروی پراید و زانتیا در محور چرمشهر به سمت گرمسار، حدود ۱۰ کیلومتر پس از شهرک صنعتی چرمشهر، منجر به وقوع حادثه‌ای ترافیکی شد.

بلافاصله پس از تماس با مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران، ۴ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه خودروی فرماندهی و یک دستگاه خودروی پشتیبانی عملیات به محل حادثه اعزام شدند.

کارشناسان اورژانس استان تهران پس از ارائه اقدامات لازم درمانی اولیه، ۹ مصدوم این حادثه را جهت ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل کردند.