  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۵۳

تصادف دو خودرو در محور چرمشهر-گرمسار، ٩ مصدوم بر جای گذاشت

تصادف دو خودرو در محور چرمشهر-گرمسار، ٩ مصدوم بر جای گذاشت

بنابر اعلام اورژانس استان تهران، تصادف در محور چرمشهر-گرمسار، ٩ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اورژانس استان تهران اعلام کرد: ساعت ۱۲:۰۵ ظهر جمعه ۱۷ مرداد ۱۴۰۴، برخورد دو خودروی پراید و زانتیا در محور چرمشهر به سمت گرمسار، حدود ۱۰ کیلومتر پس از شهرک صنعتی چرمشهر، منجر به وقوع حادثه‌ای ترافیکی شد.

بلافاصله پس از تماس با مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران، ۴ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه خودروی فرماندهی و یک دستگاه خودروی پشتیبانی عملیات به محل حادثه اعزام شدند.

کارشناسان اورژانس استان تهران پس از ارائه اقدامات لازم درمانی اولیه، ۹ مصدوم این حادثه را جهت ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل کردند.

کد خبر 6554581

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها