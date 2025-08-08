به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا جوکار، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پاکدشت با تأکید بر اهمیت ویژه زیارت اربعین، آن را بزرگ‌ترین همایش بشری و نمادی از همدلی، وحدت و استکبارستیزی دانست.

وی با اشاره به حضور میلیونی زائران از سراسر جهان در پیاده‌روی اربعین گفت: این حرکت مردمی و خودجوش بدون دعوتنامه یا سازماندهی حکومتی، نشان‌دهنده پیوند عمیق عاشقان اهل بیت (ع) با سیدالشهدا (ع) است که درس‌های بزرگ ایثار، مواسات و همکاری را به جهان مخابره می‌کند.

امام جمعه پاکدشت افزود: زیارت اربعین فرصتی مغتنم برای تجدید بیعت با شهدا به ویژه شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعان حرم است که راه کربلا را با خون خود باز کردند. همچنین باید یاد و نیابت از شهدا در این مسیر رعایت شود.

وی همچنین از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که در دوران جنگ تحمیلی و شرایط حساس کنونی با ایثار و شجاعت صدای حقیقت را به گوش مردم رسانده‌اند، تقدیر کرد و گفت: خبرنگاران خط مقدم جهاد تبیین و امیدآفرینی هستند که در سخت‌ترین شرایط، پیام حق را منتشر کردند.

جوکار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فشارهای اخیر آمریکا برای خلع سلاح حزب‌الله لبنان، این مسئله را توطئه‌ای خطرناک علیه مقاومت و امنیت منطقه دانست و اظهار داشت: مسئولان لبنانی باید به جای تسلیم به خواسته‌های بیگانگان، برای اخراج رژیم صهیونیستی از لبنان برنامه‌ریزی کنند.

امام جمعه پاکدشت در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم و شهدای خبرنگار، با تاکید بر حفظ وحدت، همدلی و حمایت از جبهه مقاومت، از خداوند خواست رهبر معظم انقلاب را برای هدایت ملت و رزمندگان حفظ کند و نصرت و پیروزی اسلام را مسألت نمود.