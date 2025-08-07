  1. استانها
  2. کرمان
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۴۳

هشدار سطح زرد هواشناسی برای کرمان: رگبار، تندباد و گردوخاک

هشدار سطح زرد هواشناسی برای کرمان: رگبار، تندباد و گردوخاک

کرمان-اداره کل هواشناسی کرمان با صدور هشدار سطح زرد، از احتمال رگبارهای رعدوبرقی، تندبادهای لحظه‌ای، بارش تگرگ و جاری شدن روان‌آب در جنوب و مرکز استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای آینده در مناطق جنوبی، جنوب غربی و بخش‌هایی از مرکز استان به ویژه ارتفاعات، شاهد ابرناکی، رگبارهای پراکنده همراه با رعد و برق، وزش بادهای ناگهانی و احتمال بارش تگرگ خواهیم بود.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان کرمان، با توجه به شدت بارش‌ها، احتمال جاری شدن سیلاب در مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی وجود دارد. همچنین در نواحی شرقی، شمالی و جنوبی استان، وزش باد نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود که سبب کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

در ۲۴ ساعت گذشته، شهداد با دمای ۴۵ درجه گرم‌ترین و لاله‌زار بردسیر با ۸.۶ درجه خنک‌ترین نقطه استان بوده‌اند.

کد خبر 6553917

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها