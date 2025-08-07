هشدار سطح زرد هواشناسی برای کرمان: رگبار، تندباد و گردوخاک

به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای آینده در مناطق جنوبی، جنوب غربی و بخشهایی از مرکز استان به ویژه ارتفاعات، شاهد ابرناکی، رگبارهای پراکنده همراه با رعد و برق، وزش بادهای ناگهانی و احتمال بارش تگرگ خواهیم بود.
بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان کرمان، با توجه به شدت بارشها، احتمال جاری شدن سیلاب در مسیلها و طغیان رودخانههای فصلی وجود دارد. همچنین در نواحی شرقی، شمالی و جنوبی استان، وزش باد نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک پیشبینی میشود که سبب کاهش کیفیت هوا خواهد شد.
در ۲۴ ساعت گذشته، شهداد با دمای ۴۵ درجه گرمترین و لالهزار بردسیر با ۸.۶ درجه خنکترین نقطه استان بودهاند.
کرمان-اداره کل هواشناسی کرمان با صدور هشدار سطح زرد، از احتمال رگبارهای رعدوبرقی، تندبادهای لحظهای، بارش تگرگ و جاری شدن روانآب در جنوب و مرکز استان خبر داد.
