همراه اول بسته هدیه روز خبرنگار را فعال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، همزمان با فرارسیدن ۱۷ مرداد «روز خبرنگار»، بسته اینترنت یک‌ساله ۲۰۰ گیگابایتی وعده داده شده دولت برای خبرنگاران فعال شد؛ هدیه‌ای که طبق سنوات گذشته و به نشانه همراهی همیشگی با اصحاب رسانه، بدون نیاز به اقدام خاصی از سوی آنان به صورت خودکار به سیمکارت‌شان تعلق گرفته است.

طبق اعلام اپراتور اول، این قشر فرهیخته که بیشترین میزان ترافیک ارتباطی و حضور را بر روی شبکه همراه اول دارند، پس از اتمام اعتبار یا حجم بسته سال قبل‌شان، بسته جدیدشان فعال می‌شود.

اطلاع‌رسانی درباره زمان فعالسازی، مدت اعتبار و روش استعلام نیز از طریق پیامک انجام می‌شود.

همراه اول ضمن تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه، اعلام کرده است این بسته بخشی از برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تسهیل دسترسی رسانه‌ها به خدمات ارتباطی و حمایت مستمر از فعالیت‌های خبری در کشور است.