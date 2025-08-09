حجت الاسلام عبدالحمدی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر پیوند عمیق اربعین حسینی با بنیان خانواده اظهار کرد: اربعین یادگار حرکت خانوادگی حضرت زینب (س) در عاشورا است و باید امروز نیز به صورت خانوادگی احیا شود؛ چه در مجالس روضه و عزاداری، چه در پیاده‌روی اربعین.

نویسنده و پژوهشگر حوزه خانواده گفت: همراهی خانواده با عزاداری و زیارت امام حسین (ع) علاوه بر آثار معنوی، نقشی اساسی در تربیت نسل حسینی و استحکام بنیان عفاف و حجاب در جامعه دارد.

وی با اشاره به پیوند عمیق ایام اربعین سیدالشهدا علیه‌السلام با موضوع خانواده افزود: اربعین از جهات معنوی و مادی، یادگار حرکت خانوادگی حضرت زینب سلام‌الله‌علیهاست.

صادقی گفت: حضرت زینب (س) از پیش از واقعه عاشورا و کربلا، در حین حادثه و پس از آن، تا کوفه و شام، همواره با رفتار و گفتار خود از امام حسین (ع) حمایت کردند. حتی در چهلمین روز شهادت یا طبق برخی نقل‌ها، در چهلمین روز سال بعد شهادت، در کنار مرقد امام حاضر شدند و این روز را گرامی داشتند.

این پژوهشگر خانواده تصریح کرد: امروز نیز اربعین سیدالشهدا، که چه بسا از روز عاشورا شور و شناخت بیشتری میان مسلمانان و حتی غیرمسلمانان دارد، یادگار همان حرکت باشکوه حضرت زینب (س) است. متدینان، حسینیان و شیعیان باید توجه داشته باشند که امام حسین (ع) همراه خانواده خود قیام کردند و این خانواده بودند که با حضور و همراهی، جلوه عاشورا را کامل کردند.

وی با تأکید بر الگوبرداری از این همراهی گفت: نباید عزاداری امام حسین (ع) را فقط شخصی انجام داد؛ بلکه باید مراسمی را انتخاب کرد که خانواده نیز بتواند حضور یابد. حتی‌الامکان مجالس روضه در منازل برگزار شود تا فرزندان و همسران از نزدیک با این فضا انس بگیرند، هرچند ممکن است از لحاظ ظاهری سخت و پرزحمت باشد.

صادقی خاطرنشان کرد: نصب پرچم، کتیبه یا نوشته‌ای مرتبط با امام حسین (ع) در خانه، کوچه، محل کار یا مسجد، علاوه بر فضای معنوی، خانواده را هم در این مسیر درگیر می‌کند و آثار تربیتی ماندگاری دارد.

این نویسنده حوزه عفاف و خانواده اضافه کرد: در پیاده‌روی اربعین نیز بهتر است سختی همراهی خانواده را به جان بخریم و زیارت را خانوادگی انجام دهیم. اگرچه حضور تنها آسان‌تر است، اما رفتن به این سفر با همسر و فرزندان، برکت و ارزش مضاعفی دارد و خاطره‌ای حسینی در ذهن کودکان ماندگار می‌کند.

وی تأکید کرد: اربعین و بزرگداشت سیدالشهدا از اساس حرکتی خانوادگی است و باید به همین شکل حفظ شود. استحکام خانواده، نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت عفاف، حجاب و حیا در جامعه دارد؛ چرا که بسیاری از ناهنجاری‌های اخلاقی، ریشه در ضعف یا گسست خانواده‌ها دارد.

صادقی گفت: یک خانواده متدین و منسجم، با امر به معروف و نهی از منکر دلسوزانه، می‌تواند اعضای خود را از بسیاری آسیب‌ها حفظ و مشکلات را برطرف کند.