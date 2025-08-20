به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با حجت‌الاسلام محمد موحدی که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد به طرح موضوعات مهم فرهنگی و اجتماعی شهر مشهد به‌ویژه مسأله عفاف و حجاب و پیامدهای آن پرداخت.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به جایگاه ویژه مشهد به‌عنوان قلب فرهنگی و مذهبی کشور، رواج برخی مظاهر بی‌حجابی و ناهنجاری‌های اجتماعی را نگران‌کننده دانست و افزود: مشهد مقدس به دلیل وجود بارگاه منور امام رضا (ع)، پایگاه معنوی جهان اسلام است و هرگونه سهل‌انگاری در حفظ ارزش‌های دینی می‌تواند پیامدهای منفی برای کل کشور به‌دنبال داشته باشد.

وی با انتقاد از آنچه «گسترش بی‌مبالاتی فرهنگی» خواند، ادامه داد: این‌که در شهری با این جایگاه رفیع شاهد توسعه برخی مظاهر فساد و هنجارشکنی باشیم، مایه تأسف است. امروز دغدغه جدی مردم و دلسوزان نظام، پاسداری از فرهنگ دینی و انقلابی است و نباید اجازه دهیم جریان‌های ضدفرهنگی این ارزش‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهند.

علم الهدی خاطرنشان کرد: موضوع عفاف و حجاب، تنها یک مسأله فردی نیست، بلکه ریشه در هویت دینی و اجتماعی جامعه ما دارد. دشمنان انقلاب اسلامی به خوبی دریافته‌اند که اگر بتوانند این ارزش را تضعیف کنند، راه برای نفوذ فرهنگی و اجتماعی‌شان هموار خواهد شد. از این‌رو، مسئولان فرهنگی و قضائی باید با هم‌افزایی، در برابر این هجمه ایستادگی کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ضمن قدردانی از مواضع دادستان کل کشور، بر لزوم پیگیری عملی این دغدغه‌ها تأکید کرد و گفت: آنچه مردم از ما انتظار دارند، اقدام عملی و نتیجه‌بخش است. باید به گونه‌ای عمل کنیم که مردم آثار تلاش‌ها را در زندگی روزمره خود ببینند و احساس آرامش کنند.