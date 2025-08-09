رشد ۱۰۰ درصدی سرمایه گذاری جواز تاسیس صنعتی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، اسد اله عباسی اظهار داشت: ۱۸۹ جواز تأسیس واحد تولیدی و صنعتی امسال با سرمایه گذاری بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد ریال با پیش بینی اشتغال دو هزار و ۷۴۳ نفر صادر شده است.

معاون طرح و برنامه ریزی سازمان صمت هرمزگان یادآور شد: از لحاظ تعداد جوازهای تأسیس صادره نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد و از لحاظ حجم سرمایه گذاری بیش از ۱۰۰ درصد رشد صورت گرفته است.

عباسی با اشاره به نامگذاری شعار سال، اقدامات مهم و مؤثر در حمایت از تولید انجام شده اظهار داشت: در این سال حرکت‌ها و گام‌های بهتری برای افزایش تولید محصولات کارخانه‌ها برداشته شده است.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری به حوزه اقتصاد توجه ویژه ای دارند خاطر نشان کرد: شعار سال‌ها نشان می‌دهد که حوزه تولید و اشتغال قابل توجه مقام رهبری قرار دارد و این سازمان از هیچ تلاشی برای رفع موانع تولید دریغ نخواهد کرد.

معاون طرح و برنامه ریزی سازمان صمت هرمزگان با اشاره به بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه گذاری گفت: برگزاری جلسات و کارگروه‌های رفع موانع تولید استان، مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه گذاری در بخش تأمین مواد اولیه، صدور مجوزها یا موانع ناشی از تداخل قوانین و مقررات که منجر به عدم تحقق اهداف مورد نظر تولیدکنندگان شده است، بررسی و مرتفع می‌شود.