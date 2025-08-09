  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۲۴

رشد ۱۰۰ درصدی سرمایه گذاری جواز تاسیس صنعتی در هرمزگان

رشد ۱۰۰ درصدی سرمایه گذاری جواز تاسیس صنعتی در هرمزگان

بندرعباس - معاون طرح و برنامه ریزی سازمان صمت هرمزگان گفت: ۱۸۹ جواز تأسیس واحد تولیدی و صنعتی از ابتدای سال تا پایان تیرماه در نقاط مختلف این استان صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسد اله عباسی اظهار داشت: ۱۸۹ جواز تأسیس واحد تولیدی و صنعتی امسال با سرمایه گذاری بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد ریال با پیش بینی اشتغال دو هزار و ۷۴۳ نفر صادر شده است.

معاون طرح و برنامه ریزی سازمان صمت هرمزگان یادآور شد: از لحاظ تعداد جوازهای تأسیس صادره نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد و از لحاظ حجم سرمایه گذاری بیش از ۱۰۰ درصد رشد صورت گرفته است.

عباسی با اشاره به نامگذاری شعار سال، اقدامات مهم و مؤثر در حمایت از تولید انجام شده اظهار داشت: در این سال حرکت‌ها و گام‌های بهتری برای افزایش تولید محصولات کارخانه‌ها برداشته شده است.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری به حوزه اقتصاد توجه ویژه ای دارند خاطر نشان کرد: شعار سال‌ها نشان می‌دهد که حوزه تولید و اشتغال قابل توجه مقام رهبری قرار دارد و این سازمان از هیچ تلاشی برای رفع موانع تولید دریغ نخواهد کرد.

معاون طرح و برنامه ریزی سازمان صمت هرمزگان با اشاره به بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه گذاری گفت: برگزاری جلسات و کارگروه‌های رفع موانع تولید استان، مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه گذاری در بخش تأمین مواد اولیه، صدور مجوزها یا موانع ناشی از تداخل قوانین و مقررات که منجر به عدم تحقق اهداف مورد نظر تولیدکنندگان شده است، بررسی و مرتفع می‌شود.

کد خبر 6554873

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها