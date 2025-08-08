اسماعیل حلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند آماده سازی تیمها در پیش فصل لیگ برتر فوتبال گفت: طبیعی است تیمها از همین نگاه خود به تمرینات در سه دسته تقسیمبندی میشوند. چند باشگاه هستند که همیشه برای قهرمانی میجنگند و چند تیم دیگر هم برای بهبود جایگاه خود نسبت به فصول گذشته رقابت را آغاز میکنند. چند تیم هم هستند که به نظرم طوری شروع به کار کردهاند که برای نیفتادن مبارزه میکنند.
کارشناس فوتبال ایران افزود: طبیعی است که تیمهای هر یک از این گروهها را نمیتوان با دیگری مقایسه کرد اما به هر حال روند بررسی عملکرد آنها در بازار نقل و انتقالات نشان میدهد باز هم مدعیان سنتی قرار است برای جام قهرمانی تلاش کنند.
او درباره عملکرد نقل و انتقالات تابستانی پرسپولیس تاکید کرد: این تیم شرایط خوبی دارد. خریدهای خوب پرسپولیس را نمیتوان کتمان کرد اما من فکر میکنم آنچه امیدواری را به اوج خود در پرسپولیس از لحاظ فنی رسانده، حضور وحید هاشمیان است. او میتواند بسیاری از اتفاقات تکراری را از بین ببرد و همه را خوشبین به بازی جدیدی از سوی تیم کند.
پیشکسوت پرسپولیس افزود: نباید انتظار از هاشمیان را به قدری بالا برد که هواداران در هفتههای اولیه فشار روی او را به اوج برسانند. وقت تماشای بازیهای پرسپولیس است اما به نظرم قرار نیست با گذشت چند هفته و احتمال نتیجه نگرفتن در هفتههای اولیه انتقادات شروع شود چون پرسپولیس بیشتر از هر زمان دیگری به حمایت از سرمربی خود احتیاج دارد.
حلالی درباره آمادگی سایر رقیبان پرسپولیس نظیر تراکتور تاکید کرد: من فکر میکنم تراکتور خیلی قوی است و در بهترین شرایط خود قرار دارد. ثبات در لیست تراکتور حرف اول را میزند و به هر حال قهرمانی نخست خود را در لیگ برتر کسب کرده است و اعتماد به نفس و راهکارهای لازم برای تکرار این موفقیت را نیز خواهد داشت. تیمهای دیگری هم مثل سپاهان و حتی استقلال هستند. این تیمها هرطور که یارگیری کرده باشند باز هم وضعیت ویژهای برای کسب قهرمانی دارند چون صاحب قدمت و ریشه و البته توانایی فنی هستند.
او در پایان خاطرنشان کرد: فکر میکنم فشردگی لیگ امسال به هیجان بازیها هم بیافزاید اما مهم است که تمام تیمها بتوانند تا آخرین بازی برای موفقیت و هدفی که تعیین کردهاند، بجنگند. سالی است که به جام جهانی میرسد و طبیعی است که بازیکنها بهترین عملکردشان را به نمایش میگذارند تا آقای قلعه نویی و کادرفنی تیم ملی در صورت صلاحدید به اردوها دعوت کنند.
نظر شما