وقوع ۸ فقره تصادف مرگبار در تهران طی هفته دوم مردادماه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص تصادفات فوتی هفته‌ای که گذشت گفت: تصادف اول در نخستین ساعات بامداد روز شنبه ۱۱ مرداد ماه، حوالی ساعت یک بامداد در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید متوسلیان، بعد از ایران خودرو یک دستگاه وانت آریسان به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توجه به شرایط مسیر، پس از عبور از روی سرعت کاه آسفالتی جدیدالاحداث فاقد علائم آشکارسازی، کنترل وسیله نقلیه خود را از دست داده و پس از طی مسافتی طولانی، با قسمت عقب یک دستگاه کامیون کشنده که در حاشیه بزرگراه متوقف بوده، برخورد می‌کند که متأسفانه در پی این حادثه، راننده وانت به علت شدت جراحات وارده در محل حادثه جان خود را از دست داد.

سرهنگ جوانبخت در ادامه گفت: در روز یکشنبه مورخ ۱۲ مرداد ماه شاهد وقوع ۲ فقره تصادف فوتی بوده‌ایم بدین ترتیب که تصادف اول حوالی ساعت ۱۷:۵۰ در بزرگراه شهید محلاتی به شرق بعد از پل بزرگراه امام علی (ع) یک دستگاه موتورسیکلت با عابر پیاده ای که قصد تردد غیر مجاز از این معبر را داشته برخورد می‌کند که متأسفانه راکب موتور سیکلت در اثر شدت جراحات وارده در دم فوت شد و عابر پیاده مصدوم و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

دیگر تصادف فوتی روز یکشنبه حوالی ساعت ۲۰:۰۲ در موقعیت بزرگراه آزادگان مسیر جنوب به شمال محدوده باغ پرندگان یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس با عابر پیاده ای که قصد تردد غیر مجاز از این بزرگراه را داشته برخورد می‌کند که در اثر این حادثه عابر پیاده جان خود را از دست داد.

به گفته وی، چهارمین تصادف فوتی رخ داده در پایتخت در ساعت ۱۲:۰۳ ظهر سه شنبه ۱۴ مرداد ماه در خیابان مسعودیه شش متری احسان کوچه موسویان یک دستگاه خودرو سواری پراید به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه ابتدا با دیوار و در نهایت با عابر پیاده خانم حدوداً ۸۰ ساله برخورد می‌کند که متأسفانه عابر پیاده درصحنه تصادف به علت شدت ضربه و جراحات وارده در دم فوت شد.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از وقوع ۳ فقره تصادف منجر به فوت در روز چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه خبر داد و گفت: تصادف اول در ساعت ۰۲:۲۲ بامداد در بزرگراه شهید کریمی مسیر شرق به غرب زیر پل عابر پیاده قبل از پل شهدای فاطمیون به وقوع پیوست. در این حادثه یک دستگاه خودرو سواری با عابرپیاده ای که باز هم قصد تردد غیر مجاز از عرض بزرگراه را داشته برخورد می‌کند که در پی این حادثه عابرپیاده در اثر شدت ضربه جان خود را از دست داد.

دومین حادثه مرگبار روز چهارشنبه در ساعت ۰۳:۲۰ بامداد در موقعیت بزرگراه آزادگان مسیر شرق به غرب زیر پل عابر پیاده قبل از خیابان دستواره رخ داد که در آن یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس با عابرپیاده ای که در حال عبور غیر مجاز از عرض بزرگراه بوده برخورد می‌کند که در اثر این حادثه عابرپیاده در دم فوت شد.

سرهنگ جوانبخت با بیان اینکه سومین تصادف فوتی روز چهارشنبه در ساعت ۱۷:۴۰ در لاین کندرو بزرگراه آزادگان (بشیر سلیمی) به وقوع پیوست گفت: یک دستگاه موتور سیکلت به دلیل لغزنده بودن معبر و عدم تعادل واژگون شده که متأسفانه راکب آن به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی و برخورد سر با جداول حاشیه راه جان خود را از دست داد.

آخرین تصادف رخ داده در پایتخت بامداد پنج شنبه ۱۶ مرداد ماه ساعت ۰۱:۰۰ در بزرگراه شهید چمران به سمت شمال بالاتر از ملاصدرا اتفاق افتاد که در آن یک دستگاه خودرو سواری با عابر پیاده ای که قصد تردد غیر مجاز از این معبر را داشته برخورد کرده که لحظاتی پس از آن یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۷ با همان عابر پیاده برخورد ثانویه داشته که متأسفانه در اثر شدت ضربات وارده عابر پیاده در محل حادثه جان خود را از دست داد.

سرهنگ جوانبخت خاطر نشان کرد: با توجه به آمار تصادفات این هفته که عمدتاً قربانیان آن از میان عابران پیاده بوده‌اند، از تمامی شهروندان عزیز تقاضا موارد زیر را رعایت کنند.

به هیچ عنوان از بزرگراه‌ها برای عبور عرضی استفاده نکنند. این اقدام بسیار خطرناک بوده و احتمال بروز حادثه را به شدت افزایش می‌دهد.

همواره از پل‌های هوایی عابر پیاده استفاده کنند. این پل‌ها برای حفظ ایمنی جان شما طراحی شده است.

در ساعات تاریکی هوا، از لباس‌های رنگ روشن یا دارای نوارهای شب‌تاب استفاده نمائید تا به راحتی توسط رانندگان قابل رؤیت باشید.

عابران پیاده آسیب‌پذیرترین گروه در میان کاربران ترافیکی محسوب می‌شوند. متأسفانه برخی تصور می‌کنند صرفاً به دلیل مشاهده وسیله نقلیه، راننده نیز آنان را خواهد دید؛ در حالی که این تصور نادرست بوده و می‌تواند منجر به حوادث جبران‌ناپذیر شود.