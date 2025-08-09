دستگیری عامل قمه کشی در شاهرود؛ اختلافات شخصی انگیزه متهم بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود بابیان اینکه در پی اعلام در پی اعلام نزاع و درگیری نیروی انتظامی بلافاصله به محل اعزام شد، ابزار داشت: این قمه کشی در یکی از محلات شهرستان رخ داده بود.

وی بابیان اینکه مأموران انتظامی بخش بسطام مسئول رسیدگی به این پرونده شدند، افزود: متهم قبل از حضور مأموران متواری شد.

فرمانده انتظامی شاهرود بابیان اینکه تحقیقات تخصصی و بررسی‌ها برای یافتن هویت فرد خاطی به نتایج مثبت ختم شد، ابراز داشت: طی عملیات غافلگیرانه متهم دستگیر شد.

شائینی با بیان اینکه راه فراری بردی عامل قمه کشی وجود نداشت، تصریح کرد: متهم ضمن اقرار به حرم خود انگیزه خود را اختلافات شخصی اعلام کرده است.

وی افزود: خشم ناگهانی منجر به بروز اتفاقات تلخ و غیر قابل جبران می‌شود لذا خانواده باید برای پیشگیری مهارت کنترل خشم را به فرزندان خود بیاموزند.