  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۵۸

دستگیری شیاد فضای مجازی که با وعده سوالات کنکور اخاذی می‌کرد

دستگیری شیاد فضای مجازی که با وعده سوالات کنکور اخاذی می‌کرد

رئیس پلیس فتا تهران از دستگیری شیادی خبر داد که با ادعای داشتن سوالات کنکور، از خانم‌های متقاضی کلاهبرداری و سپس با تهدید به انتشار اطلاعات خصوصی، از آنها اخاذی می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا پایتخت اعلام کرد: یکی از موضوعاتی که هر ساله با آن مواجه هستیم افراد سودجویی هستند که در فصل امتحانات نهایی و کنکور مدعی اند که به سوالات کنکور دسترسی دارند و با مبالغ نجومی این سوالات را به فروش می‌رسانند.

این مقام انتظامی افزود: تعدادی خانم جوان به این پلیس مراجعه کردند و مدعی شدند با فردی در فضای مجازی ارتباط داشته‌اند که مدعی بوده سوالات کنکور را در اختیار دارد و در ازای واریز وجه می‌تواند این سوالات را برای آنها ارسال کند و در نهایت با سوءاستفاده از اعتماد شکات ضمن کلاهبرداری اولیه، باتوجه به اینکه به اطلاعات و تصاویر خصوصی آنان دسترسی داشته اقدام به اخاذی از آنان می کرده است.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ خاطرنشان کرد: طی تحقیقات سایبری کارشناسان پلیس فتا پایتخت مشخص شد فرد مورد نظر در فضای تلگرام فعالیت دارد و با جستجو در گروه‌های کنکوری طعمه‌های خود را که عموماً خانم‌های جوان و نوجوان هستند انتخاب می‌کند.

سردار معظمی گودرزی بیان داشت: پس از بررسی‌های تخصصی ردپای دیجیتال متهم و اقدامات فنی، هویت این شیاد مجازی به دست پلیس رسید و پس از تشریفات قضائی در مخفیگاه خود در جنوب تهران دستگیر و به پلیس فتا تهران بزرگ منتقل شد.

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه این مجرم نیز همانند دیگر متهمین دستگیر شده هیچ‌گونه سوالی در اختیار نداشت، تصریح کرد: تمام سوالات کنکور تا ساعت و دقیقه برگزاری این آزمون در قرنطینه و پلمب هستند و افرادی که با تبلیغات دروغین ادعای فروش سوالات کنکور و امتحانات نهایی را دارند هدفی جز کلاهبرداری ندارند.

سردار گودرزی به شهروندان توصیه کرد: افراد سودجو با سوءاستفاده از هویت‌های مجازی جعلی که با جذابیت‌های ظاهری اغواکننده آراسته شده اقدام به فریب قربانیان خود کرده و از جملات زیبا و فریبنده برای رسیدن به نیت شوم خود استفاده می‌کنند، لذا هموطنان هوشیاری لازم را داشته باشند و در صورت نیاز از طریق مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir با ما در ارتباط باشند.

کد خبر 6554998

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها