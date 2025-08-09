به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک پروین داداندیش رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور با مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور با هدف برسی طرحهای اقتصادی منطقهای و هماندیشی در خصوص ظرفیتها، چالشها و راهکارهایی اجرایی در سطح مناطق برگزار شد.
در ابتدای جلسه، مدیران کل منطقهای به ارائه طرحهای منطقهای در حوزه اقتصادی پرداختند. این طرحها با رویکرد توسعهمحور و مبتنی بر نیازهای بومی هر منطقه طراحی شده و هدف آنها ارتقای شاخصهای اقتصادی در سطح منطقه، با تمرکز بر ظرفیتهای انسانی و منابع محلی است.
یکی از محورهای اصلی این نشست، ارزیابی ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در مناطق برای مشارکت فعال زنان، دختران و خانوادهها در اجرای طرحهای اقتصادی بود. در این بخش، به نقشآفرینی اجتماعی و اقتصادی زنان در سطح منطقهای توجه ویژهای شد و تجربیات موفق مناطق مختلف در این زمینه به اشتراک گذاشته شد.
در ادامه، چالشهای اجرایی مرتبط با طرحهای ارائهشده مورد بحث قرار گرفت؛ این نشست، گامی مهم در جهت تقویت نگاه منطقهمحور در برنامهریزی اقتصادی و بسترسازی برای استفاده حداکثری از ظرفیتهای محلی و شبکه سازی بهشمار میرود و پیشبینی میشود خروجیهای آن در آینده نزدیک به توسعه متوازن و مشارکت فراگیرتر در سطح مناطق منجر شود.
