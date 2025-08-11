تماس تلفنی پوتین و پاشینیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دفتر نخست وزیری جمهوری ارمنستان از تماس تلفنی نیکول پاشینیان، نخست وزیر این کشور با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفتگو کردند.

دفتر نخست وزیر ارمنستان اعلام کرد که پاشینیان در این تماس، پوتین را در جریان مذاکرات هشتم آگوست با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن قرار داده است.

ترامپ روز جمعه در کاخ سفید میزبان پاشینیان و همچنین الهام علی‌یف، رئیس جمهور آذربایجان بود و طرفین در این دیدار، بر سر توقف نهایی درگیری‌ها، از سرگیری روابط دیپلماتیک و همکاری دوجانبه توافق کردند.

به گفته کرملین، پوتین با تاکید بر اهمیت این توافق، به نوبه خود با پاشینیان درباره دیدار خود با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در غرب آسیا و همچنین تدارکات مسکو در آستانه نشست روز جمعه در آلاسکا صحبت کرده است. پوتین و ترامپ قرار است برای نخستین بار از زمان بازگشت رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید، روز جمعه با یکدیگر دیدار کنند.