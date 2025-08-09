به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی پیش از ظهر شنبه در نشست صمیمانه با خبرنگاران استان تهران طی سخنانی گفت: تصور دنیای بدون خبرنگار وحشتناک است.

وی نقش خبرنگاران را در شکل‌دهی به روایت‌های اجتماعی و تقویت مردم‌سالاری دینی حیاتی توصیف کرد و با تأکید بر اهمیت رسانه به‌عنوان یکی از پایه‌های قدرت جهانی، اظهار داشت: جایی که صدای حقیقت و واقعیت به گوش مردم و مسئولین نرسد، وحشتناک است.

سخنگوی دولت با اشاره به جایگاه ویژه رسانه در نظام جمهوری اسلامی، گفت: خبرنگاران نه‌تنها خبر تولید می‌کنند، بلکه جریان‌ساز اطلاعات و آگاهی در جامعه هستند. آن‌ها با انتقال صدای مردم به مسئولین و بالعکس، به پاسخگویی مسئولین و افزایش تاب‌آوری اجتماعی کمک می‌کنند.

وی افزود: خبرنگاران با پرسشگری شجاعانه و منصفانه، مسئولین را به پاسخگویی و پذیرش نقد تشویق می‌کنند. این پرسشگری، که گاه برای برخی مسئولین دشوار است، به حل مسائل مردم و تقویت اعتماد عمومی منجر می‌شود.

مهاجرانی همچنین تأکید کرد: خبرنگاران با روایت این دستاوردها به زبانی که برای مردم جذاب باشد، نقش مترجمان بین زبان مردم و مسئولین را ایفا می‌کنند.

در پایان، سخنگوی دولت با قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران، آن‌ها را افرادی «منصف، شجاع و آگاه» توصیف کرد که با ذهن‌های زیبا و متعهد به خدمت، در مسیر رضایت خداوند و حل مسائل مردم گام برمی‌دارند.