توافق ارمنستان و آذربایجان در کاخ سفید نمایش سیاسی ترامپ است

محسن پاک آئین، سفیر سابق ایران در آذربایجان، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره امضای توافق‌نامه‌ای در کاخ سفید میان ارمنستان و آذربایجان، این اقدام را بیشتر نمایشی سیاسی از سوی دولت ترامپ دانست و تاکید کرد: این توافق هیچ تحول تازه‌ای ایجاد نکرده است.

وی با اشاره به حضور رؤسای جمهور دو کشور در این مراسم گفت: این تنها فرصتی بود تا ترامپ چهره‌ای صلح‌طلبانه از خود نشان دهد؛ کسی که امروز دستش به خون بی‌گناهان در سوریه، لبنان و غزه آلوده است و در جنایات رژیم صهیونیستی شریک محسوب می‌شود.

پاک آئین افزود: ترامپ که در برقراری صلح در اوکراین ناکام مانده و با تحریک رژیم صهیونیستی به ایران تجاوز کرده، با برگزاری این نشست قصد داشت چهره خود را در سطح بین‌المللی ترمیم کند و شاید به دنبال جایزه صلح نوبل باشد.

سفیر سابق ایران در آذربایجان تصریح کرد: توافقی که در کاخ سفید امضا شد، در واقع توافق‌نامه صلح نیست و بیشتر نیت‌نامه‌ای است که دو طرف تمایل خود را برای صلح در قفقاز اعلام کردند. مفاد اصلی توافق‌نامه صلح بیش از یک سال است که در حال بررسی است و احتمالاً تا سال ۲۰۲۶ نهایی خواهد شد. این سند امضا شده الزام‌آور حقوقی نیست و صرفاً یک نمایش تبلیغاتی است.

وی همچنین گفت: حرف‌های مطرح شده توسط ترامپ درباره حفظ تمامیت ارضی دو کشور نیز موضوع تازه‌ای نبود و پیش‌تر در موافقت‌نامه «تراک» در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده و اجرایی شده بود.

پاک آئین درباره گمانه‌زنی‌ها پیرامون فعالیت شرکت‌های آمریکایی در منطقه زنگزور گفت: فعالیت شرکت‌های آمریکایی در آذربایجان و ارمنستان سال‌هاست ادامه دارد و هیچ اشاره‌ای به اجاره ۱۰۰ ساله زنگزور یا حضور خاص این شرکت‌ها در این منطقه در این سفر نشده است.

وی با تاکید بر این‌که این اقدام آمریکا باعث تشدید اختلافات میان آذربایجان، ارمنستان و روسیه شده است، گفت: آذربایجان و ارمنستان مدتهاست که با روسیه اختلاف دارند و این سفر به واشنگتن مسکو را تحریک می‌کند. غربی‌ها مقدمات جنگ در اوکراین را فراهم کردند و روسیه را وارد یک درگیری گسترده کردند.

پاک آئین با اشاره به حمله به مخزن نفتی متعلق به آذربایجان در اوکراین، آن را نشانه نارضایتی روسیه دانست و هشدار داد: اگر طرفین هشیار نباشند، ممکن است سرنوشتی مشابه اوکراین برای قفقاز رقم بخورد و جنگی بزرگ‌تر از قره‌باغ در منطقه رخ دهد.

سفیر سابق ایران در آذربایجان ضمن اشاره به اهمیت منطقه قفقاز برای ایران گفت: اینکه گفته شود ایران در قفقاز فعالیتی ندارد، نادرست است. ایران و آذربایجان در حال ساخت گذرگاه ارس هستند که پروژه‌ای مهم در افزایش خطوط مواصلاتی و کمک به جریان صلح منطقه است. همچنین تعهد طرفین به حفظ تمامیت ارضی هم به دلیل تلاش‌های ایران بوده است.

پاک آئین در پایان تاکید کرد: باید فعالیت‌های ایران در منطقه افزایش یابد و در عین حال ابعاد پشت‌پرده این اقدامات آمریکا روشن شود تا رسانه‌ها از القای تصویری موفقیت‌آمیز و تغییر ژئوپولیتیک در قفقاز جلوگیری کنند.