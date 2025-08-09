  1. حوزه و دانشگاه
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۷

دبیر بورد تخصصی چشم پزشکی ایران انتخاب شد

دکتر مسعود ناصری پور، متخصص چشم و فلوشیپ آنکولوژی چشم به عنوان دبیر هیات بورد تخصصی چشم پزشکی کشور انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن چشم پزشکی ایران، دکتر ناصری پور که دارای مدرک فوق تخصص ویتره، رتین و نیز آنکولوژی چشم است، از این پس دبیری هیئت بورد تخصصی چشم پزشکی ایران را راهبری می‌کند.

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور مسئولیت برگزاری آزمون‌های کتبی و شفاهی دستیاران رشته‌های مختلف را بر عهده دارد و اعضای این شورا از میان متخصصان برجسته رشته‌های گوناگون پزشکی برگزیده می‌شوند.

دریافت مدرک «بورد» یا همان «دانشنامه تخصصی چشم پزشکی» نشان‌دهنده گذراندن موفقیت‌آمیز آزمون تخصصی است که توسط دبیرخانه شورای آموزش چشم پزشکی برگزار می‌شود.

یادآور می‌شود آزمون بورد تخصصی چشم پزشکی، شهریور ماه برگزار خواهد شد.

