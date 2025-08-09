دبیر بورد تخصصی چشم پزشکی ایران انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن چشم پزشکی ایران، دکتر ناصری پور که دارای مدرک فوق تخصص ویتره، رتین و نیز آنکولوژی چشم است، از این پس دبیری هیئت بورد تخصصی چشم پزشکی ایران را راهبری می‌کند.

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور مسئولیت برگزاری آزمون‌های کتبی و شفاهی دستیاران رشته‌های مختلف را بر عهده دارد و اعضای این شورا از میان متخصصان برجسته رشته‌های گوناگون پزشکی برگزیده می‌شوند.

دریافت مدرک «بورد» یا همان «دانشنامه تخصصی چشم پزشکی» نشان‌دهنده گذراندن موفقیت‌آمیز آزمون تخصصی است که توسط دبیرخانه شورای آموزش چشم پزشکی برگزار می‌شود.

یادآور می‌شود آزمون بورد تخصصی چشم پزشکی، شهریور ماه برگزار خواهد شد.