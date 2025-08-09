۶۹۲۴ یادواره شهدا در روستاها و محلات گیلان برگزار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا ملک علیپور صبح شنبه در همایش «خبرنگاران حسینی» به مناسبت گرامیداشت شهدای رسانه و در چارچوب دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان با تأکید بر نقش رسانهها به عنوان «راویان حماسه» اظهار کرد: تمرکز ما در کنگره بر اجرای برنامههای ابتکاری و مردمی است تا فرهنگ ایثار و مقاومت را به شکل هنرمندانه به نسل جوان منتقل کنیم.
وی افزود: در ۱۰ شهرستان استان اجلاسیههای پنجروزه با عنوان «جلوههای عاشقی» برگزار شد که روایتگر هزار سال مقاومت مردم هر منطقه است این برنامهها با مشارکت هنرمندان، کارگردانان و بازیگران بومی اجرا شدهاند.
ملکعلیپور به برگزاری یادوارههای متعدد شهدای زن و دانشآموز در مدارس و پایگاههای بسیج اشاره کرد و گفت: ۶۹۲۴ یادواره شهدا در روستاها و محلات برگزار شده که ۹۵ درصد آن توسط مردم و تنها ۵ درصد توسط نهادها انجام شده است.
وی افزود: استان گیلان افتخار دارد که ۳۲۱ زن رزمنده، ۶۴ جانباز و آزاده زن و ۷۶ شهید زن در کارنامه خود دارد و این نقشآفرینی تاریخی بانوان استان افتخاری بزرگ است.
رئیس ستاد کنگره با اشاره به تولید آثار فرهنگی ادامه داد: بیش از ۲۱ هزار اثر فرهنگی شامل پوستر، وصیتنامه و مستند توسط دانشآموزان تهیه و به دبیرخانه ارسال شده است همچنین بیش از ۵۰۰ عنوان کتاب فاخر در حوزه فرهنگ شهادت منتشر شده که از ۴۸ اثر مورد انتظار فراتر رفته است.
وی از آغاز تولید فیلم سینمایی مستقل با محوریت نقش مردم گیلان در دفاع مقدس خبر داد و گفت: فیلم با الهام از زندگی شهید املاکی از شهریور ماه وارد مرحله تولید خواهد شد و یکی از آثار برجسته سینمای کشور خواهد بود.
ملکعلیپور همچنین به ساخت سازه دائمی ۱۱ هزار متر مربعی برای برگزاری اجلاسیهها اشاره کرد و گفت: این زیرساخت با پیگیری سردار فرمانده سپاه قدس استان و حمایتهای شهید سپهبد سلامی در حال اجرا است و ماندگار خواهد بود.
وی با تأکید بر مردمی بودن کنگره اضافه کرد: ۹۵ درصد یادوارههای برگزار شده توسط مردم و تنها ۵ درصد توسط نهادها و سازمانها بوده استاین مشارکت گسترده مردمی گواهی بر علاقه و ارادت مردم استان به فرهنگ ایثار و شهادت است.
رئیس ستاد کنگره از خبرنگاران خواست با پوشش گسترده اخبار و تصاویر کنگره، زمینه مشارکت همه مردم استان و حتی گیلانیان خارج از استان را فراهم کنند و تأکید کرد: کنگره دوم، نه تنها برای خانوادههای شهدا بلکه به نیابت از والدین و رزمندگانی برگزار میشود که از کنگره اول تاکنون دار فانی را وداع گفتهاند. این کنگره مهمترین رویداد فرهنگی استان است و باید به گوش همه مردم برسد.
نظر شما