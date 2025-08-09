اردبیل خنک می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی، از امروز ضمن پایداری شرایط جوی، قدری از شدت گرمای هوا کاسته میشود و با خروج موج گرما از شمالغرب کشور، دمای هوا در سطح استان اردبیل بهتدریج روند کاهشی خواهد داشت.
بهطوریکه از عصر یکشنبه (۱۹ مرداد) با نفوذ پرفشار سطح زمین به منطقه و وزش بادهای خزری (در مناطق شمالی، دشت اردبیل و نوار شرقی استان گاهی با سرعت تند) هوای نسبتاً خنک بهویژه در ساعات شبانه و اوایل صبح در استان پیشبینی میشود.
همچنین طی روزهای یکشنبه و دوشنبه آسمان استان نیمه ابری تا ابری، گاهی مهآلود بوده و در مناطقی از استان بهویژه در نوار شرقی، نواحی منتهی به استان گیلان و نواحی منتهی به کوهستان سبلان بارش خفیف باران نیز پیشبینی میشود.
