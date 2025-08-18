عملکرد محصولات کشاورزی از بذر معمولی تا گواهی شده

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از محصولات کشاورزی جز رسته استراتژیک و کالاهای اساسی بوده که هم قیمت گذاری آنها و هم خریدشان از سوی نهادهای بالادستی و دولتی تعیین می‌شود. گندم، جو، دانه‌های روغنی، چغندر قند، پنبه و… از آن جمله است.

همچنین وزارت جهاد کشاورزی متولی تأمین بذر این محصولات برای کشاورزان کشور است.

علی قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران درباره وضعیت تأمین بذر کشت پاییزه به خبرنگار مهر، گفت: چون قیمت بذر جو اعلامی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به بازار گران‌تر است، کشاورزان ترجیح می‌دهند بخشی از محصولات کشت شده خود را به عنوان بذر کشت آتی نزد خود نگه داشته یا از بازار آزاد که قیمت پایین‌تری دارد بذر را تهیه کنند.

این مسئول صنفی درباره تفاوت عملکرد بذر تهیه شده وزارت جهاد کشاورزی و بذر معمولی، گفت: بذری که وزارت جهاد کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد گواهی و ضدعفونی شده بوده و قوه نامیه آن (قدرت سبز شدن) تأیید شده است.

وی اظهار کرد: اما چون قیمت برای کشاورز مهم است ناچار از بذر معمولی با قیمت پایین‌تر استفاده می‌کند.

وی ادامه داد: در عملکرد دو نوع بذر، تفاوتی وجود ندارد؛ ضمن آنکه بذر محصولاتی مثل گندم، جو و… فقط ۳۰ درصد از سوی وزارت جهاد کشاورزی تأمین می‌شود و باقی را خود کشاورزان تهیه می‌کنند.

ایمانی با بیان اینکه بذر کلزا متفاوت از سایر بذر محصولات کشاورزی است، اظهار کرد: شرایط نگهداری کلزا سخت است؛ علاوه بر اینکه بذری که مورد استفاده در کشت کلزا قرار می‌گیرد هیبرید بوده و به طور کامل از سوی وزارت جهاد کشاورزی تأمین می‌شود که عملکرد بهتری دارد.

این مسئول صنفی در توضیح بذر کلزا، گفت: اگر این بذر از سوی کشاورز نگهداری شود از وضعیت اولیه خود خارج می‌شود چرا که شرایط نگه داری بذر هیبرید دشوار است. بذر کلزا به دلیل فسادپذیر بودن خیلی زود از بین می‌رود.

برخی استثناها در کشت محصولات

در بازدید میدانی از یکی از طرح‌های یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در استان لرستان، یکی از کشاورزان اعلام کرد کل محصول کلزای کشت شده وی از بین رفته است.

در این خصوص یکی از کارشناسان سازمان امور اراضی استان توضیح داد، بذر نامرغوب خریداری و کشت شده که این امر باعث شده تا محصولات مزرعه سبز نشوند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران در ادامه سخنان خود یادآور شد: اما بذر گندم و جو این گونه نیست و شرایط نگهداری آن راحت تر است.

ایمانی ادامه داد: همان طور که گفتم دولت تمام بذر مورد نیاز کشاورز را تأمین نمی‌کند و فقط ۳۰ درصد آن توزیع می‌شود و از یک میلیون تن بذر مورد نیاز کشت یک ساله، تنها ۲۵۰ هزار تن از سوی وزارت جهاد کشاورزی تأمین می‌شود.

وی گفت: حتی در صورت بالا بودن قیمت همین بذر دولتی، کشاورزان خرید از بازار با قیمت پایین‌تر را به بذرهای گواهی شده دولتی ترجیح می‌دهند. به عنوان مثال، امسال هر کیلو گرم گندم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت گذاری شده است اما قیمت اعلامی بذر گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای کشت آبی ۳۱ هزار تومان و برای کشت دیم ۲۹.۵۰۰ هزار تومان است؛ بنابراین کشاورزان بخشی از محصولات برداشتی خود را برای تأمین بذر نزد خود نگه می‌دارند یا از بازار آن را تهیه می‌کند.