به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل‌هنرهای‌نمایشی، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه‌ تئاتر شهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج تا پایان روز جمعه ۱۷ مرداد اعلام شد.

فروش بیش از سه میلیارد و سیصد میلیون تومانی سالن‌های مجموعه تئاتر شهر

نمایش «بر زمین می‌زندش» به کارگردانی علی شمس که اجرای خود را از ۲۲ تیر در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر با ظرفیت ۴۰۰ نفر و قیمت بلیت ۴۰۰ هزار تومان آغاز کرده است، با مجموع ۲۴ اجرا و میزبانی از ۷۲۷۲ مخاطب توانست به فروشی معادل ۲ میلیارد و ۶۰۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «کُهته» به کارگردانی حسین اسدی که اجرای خود را از اول مرداد در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر، با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان آغاز کرده بود، با مجموع ۱۵ اجرا و میزبانی از ۱۲۲۷ مخاطب توانست به فروشی معادل ۲۲۱ میلیون و ۲۵ هزار تومان برسد.

نمایش «پلکانی به سوی بهشت» به کارگردانی داریوش رعیت نیز که از ۱۸ تیر ساعت ۱۸ در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان به صحنه رفته است، با ۲۷ اجرا و میزبانی از ۱۴۶۶ مخاطب، فروشی معادل ۲۸۴ میلیون و ۲۵ هزار تومان داشته است.

نمایش «داستان باغ وحش» به کارگردانی خسرو خورشیدی نیز که از ۱۸ تیر ساعت ۲۰ در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان روی صحنه رفته است، با ۲۷ اجرا و میزبانی از ۵۴۶ مخاطب، فروشی معادل ۷۲ میلیون و ۲۵ هزار تومان داشته است.

نمایش «مکبث نیهیلیسم» به کارگردانی نیما گودرزی که از ۸ مرداد ساعت ۱۸ در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت ۲۰۰ هزار تومان آغاز شده است، در مجموع با ۹ اجرا و جذب ۳۱۲ مخاطب، به فروشی معادل ۴۸ میلیون تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «کافه مَک اَدم» به کارگردانی آرمان شهبازی که از ۸ مرداد ساعت ۲۰ در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت ۲۰۰ هزار تومان آغاز شده است، در مجموع با ۹ اجرا و جذب ۵۹۷ مخاطب، به فروشی معادل ۹۵ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «آواز خان طاس» به کارگردانی فرشید هدی نیز که از ۱۴ مرداد ساعت ۱۹ در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۱۶۰ هزار تومان به صحنه رفته است، با ۴ اجرا و جذب ۱۰۲ مخاطب به فروش ۱۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان در حال اجرا می‌باشد.

فروش بیش از ۹۴ میلیون تومانی ۲ نمایش در تالار هنر

در تالار هنر نمایش «سفید برفی و هفت جنگلی» به کارگردانی امید انصاری که از ۱۳ مرداد در سالن ۲۴۴ نفر به صحنه رفته است، با ۵ اجرا و قیمت بلیت ۱۵۴ هزار تومان توانست ۶۶۰ تماشاگر را جلب کند و به فروش ۷۷ میلیون و ۷۹۳ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «مریخی‌ها مامان می‌خوان» به کارگردانی محمد عبدی که از ۱۶ مرداد در همین سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفر روی صحنه رفته است با ۲ اجرا و قیمت بلیت ۱۵۴ هزار تومان توانست ۲۳۲ تماشاگر را جذب کند و به فروش ۱۷ میلیون و نود و چهار هزار تومان دست بیابد.

بیش از ۳۱۱ نفر به تماشای نمایش‌های تماشاخانه سنگلج نشستند

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «آنسوی افسانه» به کارگردانی مینو ملکی که از ۱۶ مرداد با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است؛ با ۲ اجرا، میزبان ۱۴۲ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومانی، مبلغ ۱۰ میلیون و۷۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان فروش دست یافته است.

در همین سالن نمایش «آماس» به کارگردانی آرش سنجابی که از تاریخ ۱۲ مرداد با ظرفیت ۲۳۶ صندلی به روی صحنه رفته است با ۶ اجرا، میزبان ۱۶۹ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۲۷۵,۰۰۰ تومان مبلغ ۱۳ میلیون و دویست هزار تومان فروش دست یافته است.

مجموع تعداد کل تماشاگران مجموعه تئاتر شهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج از شروع تا روز جمعه ۱۷ مرداد با احتساب مهمان و تخفیف به عدد ۱۲۷۲۵ نفر رسیده است.