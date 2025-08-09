اطلاع رسانی بدون خبرنگاران دلسوز و آگاه اثربخشی نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، پدر شهید علیرضا افشار در یادداشتی نوشت: در روز ۱۵ آذرماه ۱۳۸۴ آسمان تهران با سانحه دلخراش سقوط هواپیمای C-130 نیروی هوایی روبرو شد، حادثه‌ای که ملت ایران را متأثر و داغدار نمود. از جمله سرنشینان این هواپیما جمعی از اصحاب رسانه و مدیران ارشد رسانه‌های خبری برای پوشش مانور «عاشقان ولایت» در چابهار بودند که همه سرنشینان این هواپیما با پرواز ناتمام پرستوهای مهاجر به درجه رفیع شهادت که از موهبت‌های الهی است، نائل آمدند.

تمام شهدای این پرواز به مانند سایر شهدای معزز، در نزد پروردگار قادر و متعال، با شأن و منزلت یکسان در کنار هم آرمیده‌اند. یکی از این افراد خبرنگار شبکه خبر بود که در پلاتوها نام خود را به عنوان «علیرضا افشار» خبرنگار شبکه خبر اعلام می‌کرد و در تهیه گزارش‌های رزمایش‌ها، مانورهای ارتش و… حضوری مؤثر و فعال داشت. نمونه‌ای از فعالیت‌های او تهیه گزارش رزمایش‌ها در دریا عمان با لباس غواصی بود که اخبار مرتبط را به صورت جامع به اطلاع دوستداران و مخاطبان از شبکه خبر می‌رساند.

از مهمترین و نادرترین گزارش‌های این شهید عزیز از نماز عید فطر سال ۱۳۸۴ بود که به عنوان خبرنگار در پلاتو نماز عید فطر به اقامه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) حضور چشمگیری داشت.

علیرضا با علاقه‌ای که به فعالیت خبری و حرفه‌ای خود داشت مورد توجه همه مدیران شبکه خبر و هم فرماندهان ارتش جهت تهیه گزارشات نظامی بود. به طوری که بنا به اظهار نظر کتبی «جناب آقای مدقق» مدیر گروه خبرنگاران شبکه خبر، بعد از شهادت علیرضا خبرنگاری در حد این خبرنگار برای رزمایش‌ها و گزارشات ارتش فردی مناسب‌تر نبود.

علیرضا با شهادتش فصل دیگری را در زندگی روزمره خانواده‌اش رقم زد بطوری که به مدت ۲۲ سال به دنبال ماندگاری نام تنها پسرم با برگزاری جشنواره‌ها، یادواره‌ها، برگزاری نمایشگاه‌ها در شهرستان‌های ساری، رویان، تهران، صدا و سیما، دارآباد و … و فعالیت مؤسسات فرهنگی، علمی، پژوهشی و ورزشی توانستم نام فرزندم را در حد بالاتر از متعارف سطح جامعه حفظ کنم، ضمن اینکه اغلب مردم با نام علیرضا افشار خبرنگار شبکه خبر آشنا و از طرز خبررسانی پسر شهیدم در شبکه خبر خاطره دارند. در واقع به مدت ۲۲ سال تلاش کردم هرچه در توان دارم در راستای ماندگاری نام فرزندم به کار ببرم. ضمن اینکه وام دار هیچ سازمان و نهادی نمی‌باشم.

از اقدامات انجام شده ایجاد ایستگاه صلواتی و نمایشگاهی در قطعه ۵۰ جنب مقبره الشهدای اصحاب رسانه برای پذیرایی مهمانان و نمایش آثار این شهید است که به واقع از نادرترین مجموعه‌ها است

بازدید مسئولان لشکری و کشوری و دیگر هموطنان عزیز از این نمایشگاه، در راستای زنده نگه داشتن یاد، نام و خاطره علیرضا افشار تأثیر بسزایی خواهد داشت و منجر به امید و دلگرمی خانواده خواهد بود.

یادآور می‌شوم که علیرضا بر اساس مکاتبات بنیاد با سازمان صدا و سیما و تأیید آن سازمان نسبت به شاخص بودن نام این شهید موافقت و خواستار ثبت در فهرست شهدای شاخص است.

در خاتمه ضمن تبریک روز خبرنگار، به همه خبرنگاران عزیز و زحمتکش و خانواده همه شهدای خبرنگار، برای همه دل سوختگان آشنا به اطلاع‌رسانی توفیق روزافزون خواستارم.