به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اوپن ای آی بالاخره چت جی پی تی ۵ را در روزهای گذشته عرضه و ادعا کرد این ابزار در زمینه کد نویسی، دقت، ایمنی و غیره بهترین نمونه در بازار است. سم آلتمن مدیر ارشد اجرایی این شرکت حتی جهش کیفیتی این مدل هوش مصنوعی را با زمانی مقایسه کرد که نمایشگر رتینا در دستگاه‌های آیفون به کار گرفته شد.

با توجه به یکپارچه سازی چت جی پی تی با اپل اینتلیجنس، کاربران می‌خواهند بدانند آیا جدیدترین نسخه آیفون پس از عرضه از چت جی پی تی ۵ پشتیبانی خواهد کرد یا خیر. در همین راستا این شرکت فناوری اعلام کرد اپل اینتلیجنس در iOS۲۶، آی پداواس ۲۶ و مک او اس Tahoe۲۶ به چت جی پی تی ۵ اتکا می‌کند. این به روزرسانی های نرم افزار قرار است مانند سال‌های گذشته در پایان تابستان به طور رسمی عرضه شوند. بنابراین کاربران اپل لازم نیست مدت زمان زیادی منتظر بمانند.

در حال حاضر چت جی پی تی یک افزونه اختیاری در مدل هوش مصنوعی اپل است. هنگامیکه اپل اینتلیجنس نمی‌تواند درخواست کاربر را به تنهایی کنترل کند، وی می‌تواند از طریق سیری به چت جی پی تی دسترسی یابد.

همچنین چت جی پی تی با قابلیت Camera Control در اپ دوربین آیفون یکپارچه می‌شود. اگر کاربر حساب چت جی پی تی خود را به حساب کاربری اپل متصل کند، می‌تواند درخواست‌هایش را در تاریخچه شخصی اش حفظ کند. می‌توان در بخش تنظیمات چت جی پی تی را به عنوان افزونه‌ای به اپل اینتلیجنس متصل کرد.

چت جی پی تی ۵ هم اکنون رایگان است اما اوپن ای آی طرح‌های اشتراکی طبقه بندی شده برای کاربران ارائه کرده که حق عضویت آن از ماهانه ۲۰ دلار شروع می‌شود.