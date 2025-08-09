  1. ورزش
جزئیات آرای پرونده فساد مس رفسنجان؛ محکومیت برای ۹ نفر و تبرئه ۳ متهم

براساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه در پرونده فساد باشگاه مس رفسنجان ۹ متهم با رای محکومیت مواجه شدند اما سه نفر که در این پرونده متهم بودند تبرئه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد در باشگاه مس رفسنجان گفت: این پرونده در مهر ۱۴۰۳ رسیدگی و در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ دادنامه نهایی از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو رفسنجان صادر شد.

وی ادامه داد: در این پرونده ۱۲ متهم محاکمه شده‌اند که برای ۹ نفر محکومیت صادر شده همچنین ۳ نفر نیز تبرئه شده‌اند.

وی ادامه داد: برای متهم ردیف اول این پرونده به اتهام چهار فقره خیانت در امانت ۱۱ ماه حبس تعزیری و برای اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع نیز ۱۵ ماه حبس تعزیری درنظر گرفته شده است که مجازات اشد قابلیت اجرا دارد.

جهانگیر اضافه کرد: برای متهم ردیف دوم به اتهام معاونت در تحصیل مال نامشروع شش ماه حبس تعزیری محکومیت صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: متهمان ردیف سوم، چهارم، پنجم، ششم، هشتم و نهم به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع هر یک به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند همچنین متهم ردیف هفتم به اتهام معاونت در تحصیل مال نامشروع شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

جهانگیر تاکید کرد: آرای صادره بدوی است و در صورت اعتراض در مرجع تجدیدنظر پرونده رسیدگی می‌شود و پس از قطعیت به اطلاع مردم خواهد رسید.

