هلاکت فرد مهاجم در درگیری مسلحانه با مأموران پلیس شهرستان سلسله

الشتر- فرمانده انتظامی شهرستان سلسله از هلاکت یک فرد مهاجم که با سلاح گرم به مأموران ایست و بازرسی این شهرستان حمله کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس لرستان؛ سرهنگ محمد بوستان افروز جزئیات حادثه تیراندازی در ورودی این شهر را تشریح کرد و گفت: مأموران مستقر در ایست و بازرسی ورودی شهر توسط فردی مهاجم مورد حمله قرار گرفتند که یک قبضه سلاح کلت کمری و یک تیغه چاقو در اختیار داشت.

وی توضیح داد: این فرد به سمت مأموران شلیک کرد و عوامل انتظامی در پاسخ به این حمله، فرد مهاجم را با آتش متقابل زمین‌گیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سلسله ادامه داد: همچنین در اثنای این درگیری یک دستگاه خودروی عبوری وارد ایست و بازرسی شده که مورد اصابت گلوله قرار گرفت. راننده این خودرو قبل از رسیدن به بیمارستان فوت نموده و سرنشین مجروح شده است.

وی در پایان تأکید کرد: ابعاد این موضوع به صورت ویژه و دقیق تحت رسیدگی قرار دارد و اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

