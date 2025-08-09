کشف ۱۳۰۰ قطعه بوقلمون فاقد مجوز در کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ علی امانی امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران انتظامی این شهرستان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا حین پایش و کنترل خودروهای عبوری در سه‌راهی «زانوگه» به یک دستگاه ایسوزو حامل طیور مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو هزار و ۳۳۰ قطعه بوقلمون فاقد مجوز بهداشتی کشف کردند.

فرمانده انتظامی کوهدشت با اشاره به اینکه ارزش طیورهای کشف شده توسط کارشناسان، سه میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: راننده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.