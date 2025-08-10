محل دفن استاد فرشچیان در آرامگاه صائب اصفهان مشخص شد

علی رضیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استاد محمود فرشچیان از اساتید برجسته بینالمللی در حوزه هنر است، اظهار کرد: باخبر شدیم این استاد بزرگ دعوت حق را لبیک گفتهاند. بر اساس وصیتی که داشتند مبنی بر خاکسپاری در اصفهان و در مقبره صائب، وظیفه خود دانستیم شرایط لازم را مهیا کنیم. امکانات موجود را بهکار گرفتیم و از همه واحدها و بخشها دعوت کردیم تا آمادگی لازم برای برگزاری هرچه بهتر مراسم فراهم شود. تمام دستگاهها از جمله اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری اصفهان و شهرداری اصفهان آمادهاند تا بر اساس خواست استاد فرشچیان عمل کنند.
ارتقای شاخصهای هنری اصفهان با یاد استاد فرشچیان
وی تصریح کرد: قطعاً وجود فرهیخته و بزرگی چون استاد فرشچیان میتواند شاخصهای اصفهان را در زمینههای هنری ارتقا دهد. این مکان به زیارتگاه اهل هنر تبدیل خواهد شد. با توجه به خاکسپاری ایشان در این محل، برنامههایی برای بزرگداشت و پاسداشت این استاد بزرگ در آینده پیشبینی شده است.
تبدیل آرامگاه صائب به صائبیه اصفهان
شهردار منطقه یک گفت: بنا داریم محل مقبره صائب را به صائبیه اصفهان تبدیل کنیم تا همچون حافظیه شیراز، مکانی شاخص برای اهل فرهنگ و هنر ایجاد شود. این مکان جایگاه ویژهای برای استاد فرشچیان خواهد داشت و در آینده به محلی برای برگزاری نشستهای تخصصی هنرمندان تبدیل میشود. طرحهای ویژه و خلاقانهای برای این فضا در نظر گرفته شده است و از همه دستگاهها و هنرمندان دعوت میکنیم در این مسیر همراهی کنند.
جانمایی محل دفن با نظر شخصی استاد فرشچیان
وی بیان کرد: محل دقیق خاکسپاری استاد فرشچیان در پایین پلههای آرامگاه صائب و در بخش فضای سبز این مجموعه جانمایی شده است. خود استاد فرشچیان پیشتر در این محل حضور یافته و آن را برای آرامگاه ابدی خود انتخاب کرده بودند. حتی طرح نماد محل دفن نیز توسط خود ایشان طراحی شده است.
آرامگاه صائب؛ زیارتگاه اهل هنر
رضیزاده افزود: امیدواریم با هماهنگیهای انجامشده میان استانداری و شهرداری اصفهان، این مکان به زیارتگاهی شایسته برای اهل هنر تبدیل شود. پاکسازی بخش فضای سبز پایین پلههای آرامگاه صائب انجام شده و این محل در آینده با طرح نمادین طراحیشده توسط استاد، به نقطهای فرهنگی و هنری برای شهر اصفهان بدل خواهد شد.
