علی قاسمزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استاد فرشچیان یک ایرانی غیور و یک مسلمان شیعی ولایی و متدین بود. این روزها بحث بر سر امکان جمع میان امر دینی و ملی بسیار مطرح است اما استاد فرشچیان مظهر عینی این پیوند در یک شخصیت بودند. او انسانی فرهیخته و در قله هنر و آفرینش اثر قرار داشت. آثاری خلق کرد که ریشه در جهانبینی متعالی داشت. اگر شعر مولوی قالبی ادبی با باطنی عرفانی دارد، آثار استاد فرشچیان قالبی هنری با باطنی سرشار از معنویت و حقیقت داشت.
وی ادامه داد: هنرمندی با چنین عمق شناخت از هستی کمنظیر است. رمز ماندگاری آثار تنها در تسلط فنی شاعر یا نقاش خلاصه نمیشود بلکه در فهم عمیق او از هستی نهفته است. اگر این فهم وجود داشته باشد اثر ماندگار خواهد شد چون مبنا و مبدأ آن درک درست از هستی و ازلیت است. به باور من آثار استاد به درازای همه زمانها و هستیها ماندگار خواهد ماند. امیدوارم در آخرت با صاحبان آثار خود همچون حضرت اباعبدالله حسین (ع) که موضوع اثر «عصر عاشورا» بود و امام علی بن موسی الرضا (ع) که موضوع اثر «ضامن آهو» بود محشور شود.
شهردار اصفهان در پاسخ به پرسشی درباره برنامه شهرداری برای گرامیداشت یاد استاد گفت: نخستین دغدغه ما عمل به وصیت استاد است. ایشان وصیت کردند در باغ صائب کنار آرامگاه صائب تبریزی آرام بگیرند. این موضوع را به جد پیگیری میکنیم. افتخار بزرگی است که استادی با این عظمت که از همین خاک برخاسته، در خاک زادگاهش آرام گیرد. بازگشت استاد به وطن و شهر خود قطعاً با استقبال مردم روبهرو خواهد شد. پیشبینی من این است که یکی از باشکوهترین مراسمهای تشییع تاریخ اصفهان و هنر این شهر برگزار خواهد شد.
قاسمزاده درباره ارتباط استاد با اصفهان بیان کرد: ایشان نسبت به مسائل شهر بسیار حساس بودند. هرگاه به ایران سفر میکردند به اصفهان میآمدند. جلساتی در محضرشان داشتیم. نسبت به حفظ هویت تاریخی شهر و توسعه هویتمدار تأکید داشتند. هرگاه خللی در روند توسعه مشاهده میکردند تذکر میدادند. آخرین تذکر ایشان به من در تماس تلفنی درباره سیما و نمای ساختمان برج جهاننما بود. با ادبیات لطیف خود گفتند حالا که این اثر در اصفهان ایجاد شده، باید روی نمای آن کار شود تا هویت اصفهانی پیدا کند. پیشنهاد دادند مسابقهای برگزار شود که خودشان نیز در آن شرکت کنند. این میزان از تواضع ایشان مثالزدنی بود.
وی افزود: استاد فرشچیان از جمله مفاخر بودند که اصفهان در زمان حیاتشان کوشید قدرشان را بداند. مجموعهای که اداره ارشاد تأسیس کرده به نام ایشان نامگذاری شد. هر بار که به اصفهان میآمدند چون نگینی در میان مردم و هنرمندان قرار میگرفتند. شهرداری آمادگی دارد موزهای برای آثار ایشان ایجاد کند. مزار استاد نیز به یکی از میعادگاههای هنر در اصفهان تبدیل خواهد شد. هدف ما حفظ درخشش این نام برای همیشه تاریخ است.
شهردار اصفهان در پایان با بیان خاطرهای گفت: شخصیت هنری استاد را از آثارشان میشناختم اما با شخصیت اخلاقی و معنوی ایشان آشنایی زیادی نداشتم. در یکی از ملاقاتها در لابی محل اقامتشان از ایشان خواستیم چند روز بیشتر در اصفهان بمانند اما پاسخ دادند که حتماً باید برای زیارت امام رضا (ع) به مشهد بروند. برایم شگفتانگیز بود که هنرمندی در این جایگاه هنگام ذکر نام امام رضا (ع) سه بار با احترام گفتند «آقاجانم» که نشان از ارادت عمیق ایشان به اهل بیت داشت.
