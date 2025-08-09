  1. بین الملل
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳

اخراج صدها کارمند در سوریه توسط رژیم «جولانی»

اخراج صدها کارمند در سوریه توسط رژیم «جولانی»

اخراج صدها کارمند سوری توسط رژیم تروریستی جولانی بار دیگر ثابت کرد که شعارهای وی در ابتدای به قدرت رسیدن دروغی بیش نبوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، در حالی که ابومحمد جولانی سرکرده تروریست‌های حاکم بر سوریه با شعارهای عوام فریبانه عدالت برای همه بر سر کار آمد منابع آگاه اعلام کردند که روند کنار گذاشتن علوی‌ها از نهادها و وزارت خانه‌های این کشور به شدت در جریان است.

آنها اضافه کردند که بیش از ۴۰۰ کارمند طی سه ماه گذشته تنها به دلیل آنکه علوی هستند از نهادها و مؤسسات سوریه اخراج شده‌اند.

منابع آگاه تصریح کردند که هزاران نیرو در نهادهای امنیتی اصلی مانند وزارت دفاع و کشور و دیگر وزارت خانه‌ها نیز در معرض این تصمیمات قرار گرفته‌اند.

علاوه بر علوی‌ها، دروزی ها نیز از بخش‌های مذکور کنار گذاشته شده‌اند.

کد خبر 6555288

