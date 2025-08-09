خشم رژیم «جولانی» از برگزاری یک نشست در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یک منبع مسئول در رژیم تروریستی جولانی مخالفت خود را با نشست حسکه که روز گذشته از سوی نیروهای کرد سوریه دموکرات (قسد) برگزار شد اعلام کرد.
این منبع اضافه کرد: همه گروهها میتوانند نظرات سیاسی خود را مطرح کرده و نشست برگزار کنند اما باید فعالیتهای آنها مسالمت آمیز و به دور از حمل سلاح در برابر حاکمیت باشد. ساختار حکومت از طریق توافقات گروهی و طایفهای مشخص نمیشود بلکه قانون اساسی و همه پرسی آن را تعیین میکند.
وی به حضور «شخصیت های جدایی طلب» در این نشست واکنش نشان داد و گفت که این افراد در اقدامات خصمانه دست داشتهاند و بدین ترتیب توافق ۱۰ مارس نقض شده است.
این منبع گفت که رژیم تروریستی جولانی به دلیل این حرکت، در نشستهایی که قرار بود در پاریس برای مذاکره با قسد برگزار شود شرکت نخواهد کرد.
در نشست حس که با حضور شخصیتهای عشایری و دروزی بر ضرورت ایجاد حاکمیت غیر مرکزی و تدوین قانون بر اساس تعدد نژادها، دینها و فرهنگها در سوریه تاکید شده است.
