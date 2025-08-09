  1. استانها
  2. ایلام
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۰۹

ایلام کانون اصلی ارادتمندان حسینی در مسیر پیاده‌روی اربعین است

ایلام - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه با تقدیر از مهمان نوازی مردم ایلام از زوار اربعین حسینی،گفت: ایلام کانون اصلی ارادتمندان حسینی در مسیر پیاده‌روی اربعین است.

حجت‌الاسلام والمسلمین الله نور کریمی‌تبار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی، از شور و شوق وصف‌ناپذیر زائران امام حسین (ع) و استقبال باشکوه مردم استان ایلام از آنان خبر داد.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار، شهرستان دهلران و محور مواصلاتی دهلران - مهران را یکی از مسیرهای پرتردد زائران عنوان کرد و گفت: با لطف خداوند متعال، موکب‌های مردمی متعددی در این منطقه برپا شده و با تمام توان در حال پذیرایی از زائران هستند. این موکب‌ها، که بیشتر بر پایه داشته‌های مردمی استوارند، نمونه‌ای درخشان از مهمان‌نوازی مردم ایلام را به نمایش گذاشته‌اند.

وی با ستودنی خواندن استقبال مردم از زائران، افزود: مردم ما با ایثار وقت و مال خود، عشق و ارادتشان را به امام حسین (ع) به نمایش می‌گذارند و این جلوه‌های مردمی و مهمان‌نوازی، یکی از عوامل اصلی ترغیب هموطنان از سراسر کشور برای حضور در مرز مهران است.

امام جمعه ایلام، این روحیه ایثار و فداکاری مردم را جلوه‌ای کوچک از حکومت مهدوی دانست و ابراز امیدواری کرد که خادمان موکب‌ها در رکاب امام زمان (عج) باشند.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار، از اصحاب رسانه خواست تا این جلوه‌های زیبای مردمی، مهمان‌نوازی و ایثار را در جای جای مسیر تردد زائران در استان ایلام منعکس کنند تا جهانیان شاهد این ارادت خالصانه باشند.

